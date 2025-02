Los aficionados de Saprissa están cumpliendo, pero hay algo que los tiene muy molestos

Los aficionados de Saprissa lo dan todo, pero hay algo que los tiene molestos. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

La afición del Deportivo Saprissa no está nada contenta con el equipo, ya que, aunque han estado presentes en los estadios, el rendimiento del equipo no les da satisfacción.

Un video en TikTok, compartido por un usuario llamado Tuza, generó comentarios entre los aficionados, luego de que llenaran el estadio Fello Meza en el partido de este miércoles ante Puntarenas, el cual finalizó con un marcador de 0-0.

En el clip se ve a una gran cantidad de seguidores, mientras que la descripción decía: “Saprissa siendo casa en otro estadio, ni Cartaguito lo llena con su propia afición”.

“Pero Cartago gana, soy morado y me preocupa el nivel tan ralito que hay, la verdad”, “Pero el equipo nos quedó mal”, “Y de qué vale eso si no gana”, “Fuera Giacone, no sirve para Saprissa”, entre muchos otros fueron los comentarios de los internautas.

Los tibaseños ocupan el quinto lugar en la tabla general del Torneo de Clausura con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y dos derrotas.