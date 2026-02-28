Los Angeles FC vs. Alajuelense: estas son las fechas de los juegos de los rojinegros en la Copa de Campeones de Concacaf

Liga Deportiva Alajuelense ya tiene fecha para su debut en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Los rojinegros son los únicos costarricenses que siguen con vida en el certamen y enfrentarán en esta fase a Los Angeles FC, club que ganó su cupo al golear al Real España de Jeaustin Campos.

En esta fase participarán los 11 equipos ganadores de la primera ronda, quienes se unirán a los cinco clubes preclasificados a los octavos de final. Alajuelense obtuvo el espacio al finalizar campeón de la Copa Centroamericana.

Alajuelense debutará, ante Los Angeles FC, el martes 10 de marzo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fecha y hora de los octavos de final

El primer duelo entre Los Angeles FC y los liguistas será el martes 10 de marzo, a las 8 p.m., en el BMO Stadium, Los Ángeles.

Y el duelo de vuelta será el martes 17 de marzo, a las 7 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

“Para los octavos de final, los cinco clubes preclasificados y los tres clubes mejor clasificados de la primera ronda serán los anfitriones de los partidos de vuelta.

“A partir de los cuartos de final, el club mejor clasificado (según la tabla acumulada del torneo) en cada cruce, será el anfitrión del partido de vuelta. De igual manera, el club mejor clasificado entre los dos finalistas será el anfitrión de la final, destacó la organización”, detallaron.

Concacaf dio a conocer este viernes que “el ganador por marcador global en cada enfrentamiento avanzará a los cuartos de final, programados para del 7 al 9 de abril (partidos de ida) y del 14 al 16 de abril (partidos de vuelta)”.

Las semifinales se disputarán a finales de abril e inicios de mayo, y el torneo concluirá con la final el sábado 30 de mayo, a partido único.