Los motivos de Luis Fernando Suárez para elegir a su ejército en la batalla del bicentenario

Luis Fernando Suárez la tiene clara respecto a lo que viene para la Sele. Foto Alonso Tenorio Luis Fernando Suárez la tiene clara respecto a lo que viene para la Sele. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio )

El próximo 15 de setiembre Costa Rica celebrará 200 años de vida independiente, una semana después de que la selección nacional haya librado tres batallas en la octogonal rumbo a Catar 2022.

La primera batalla está a la vuelta de la esquina, el 2 de setiembre visitando a Panamá, mientras que el 5 se recibirá a México y el 8 a Jamaica.

Como dichosamente ha sido desde hace muchas décadas, las batallas en Tiquicia se dan en una cancha de fútbol, nuestros soldados son futbolistas que juran defender los colores con valentía. Una lucha en la que no se gastan balas ni hay heridos de por medio.

Con la Sele si acaso solo se rompe uno que otro corazón al no cumplir las expectativas que se pueda hacer más de uno. Precisamente para evitar la menor cantidad de heridos, el entrenador Luis Fernando Suárez, nuestro coronel en la cancha, ya tiene su plan trazado.

“No quiero hablar de preocupaciones. Cada preocupación de uno es una disculpa y eso no lo quiero. Vamos a buscar respuestas. Lo más importante es que hay que ser responsable de las cosas que se están dando.

“Eso lo debemos hacer nosotros como cuerpo técnico y hacer a los jugadores dueños de esa responsabilidad, independientemente de su experiencia. Representar a un país vale la pena, pero exige mucho”, expresó el técnico sobre lo que se le viene.

En este tipo de torneos se suele sacar mucho la calculadora para lograr los puntos necesarios para clasificar o medir las canchas en las que se puede puntuar o si en algunos campos el ejército rival es muy fuerte y difícil de derrotar, situación a la que Suárez le huye. Para él hay que ganarlo todo.

“En esto la magia no existe. Solamente hacer las cosas bien y cada partido vale tres puntos y hay que buscar ganarlos todos, sin cálculos. Es cierto que hay que sumar mucho de local, pero también de visita. Es jugar el día a día. Este partido ante Panamá es oro”, destacó.

Suárez es un líder curtido en muchas batallas y sabe muy bien cómo mover a su gente para salir adelante en una eliminatoria pesada como la de Concacaf, de la que salió victorioso cuando llevó a Honduras a la tierra prometida en Brasil 2014.

En Sudamérica salió bien librado de otra “guerra futbolística”, uno de los campos más difíciles del mundo cuando en el 2006 clasificó a la selección de Ecuador a Alemania 2006. En la primera fase de aquella Copa del Mundo derrotó a la Sele 3-0.

📋Estos son los jugadores elegidos por nuestro director técnico, Luis Fernando Suárez, para el inicio de la octagonal de Concacaf ante 🇵🇦,🇲🇽 y 🇯🇲.#VamosTicos | #FEDEFUTBOL100🇨🇷 pic.twitter.com/Bn1BeXLqLg — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) August 26, 2021

“Me costó y me gustó mucho hacerla (la convocatoria). Me costó porque había un montón. Cuando empecé a cotejar y hacer barrido y mirar jugadores, vimos que había buena cantidad, eso es buena noticia. Esto no es cómo se inicia, esto es cómo termina, ni siquiera cómo termina.

“Cuando se logre la clasificación al mundial me gustaría hacer lista de los que estuvieron y recordarlos como alguien que hizo algo importante por la selección. Esto lo he vivido dos veces, soy consciente de que no son 22 y con esos ya, o 11 y ya se quedaron como titulares”, dijo.

Nuestras fuerzas

Joel Campbell, Bryan Ruiz y Celso Borges son de la legión de experiencia de la Sele. Fotografía: John Durán Joel Campbell, Bryan Ruiz y Celso Borges son de la legión de experiencia de la Sele. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

La lista de 28 jugadores tiene el balance de juventud y experiencia en la que unos ayudan a los otros y aportan lo mejor para la estrategia. En el campo se combina el liderazgo y la sabiduría de los más experimentados, con el empuje y la valentía de los más carajillos que se quieren comer al rival.

“Un jugador como Bryan (Ruiz) me aporta muchísimo. Es gente que te puede dar no solo a nivel de partido sino a nivel de concentración. Un equipo de fútbol no es solo los que te apoyan dentro de la cancha, hay un montón de cosas que no solo son futbolísticas. No es solo saber patear o saber anticipar, es gente que una al grupo y los jugadores de experiencia serán importantes para poder buscar esa clasificación”, explicó el técnico sobre uno de los referentes de experiencia.

Manfred Ugalde es de los jóvenes guerreros que vienen para la Sele Foto: Cortesía Manfred Ugalde es de los jóvenes guerreros que vienen para la Sele Foto: Cortesía

Fernán Faerron es un ejemplo de ese ímpetu y hambre que el técnico quiere en la Sele

“Juega bien al futbol, me gusta. Ahí hay una cierta sensibilidad que tengo yo y cuando lo vi me gustó, estuve averiguando sobre él y lo veo como un jugador que en el futuro puede dar cosas importantes. Luego cuando le vi ciertas cosas te das cuenta de la decisión”, contó por ese lado.

Los guerreros están elegidos, la estrategia está definida, la lucha está en la mesa para conquistar una vez la gloria que nos lleve hasta la tierra prometida.