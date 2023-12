Los motivos por los que Kristian Mora se negó a narrar partido femenino entre Sporting y Herediano

Kristian Mora y José Alberto Montenegro fueron con una orden de la gerencia a transmitir el partido.

Kristian Mora, narrador estelar de Tigo Sports, se negó a narrar el partido de la semifinal del fútbol femenino entre Sporting y el Herediano y al final lo hizo obligado y a regañadientes por una orden del gerente del canal, Marco Silva.

La Teja conoce, de buena fuente, qué fue lo que sucedió y porqué Mora tuvo una actitud tan desinteresada durante la mejenga, la cual se notaba en su falta de emoción y descripción de las acciones, no mencionaba los nombres de las jugadoras ni cantó los goles.

La situación surge porque Silva, en un chat que tiene con los periodistas y narradores de los partidos de fútbol, pidió que para el choque de las albinegras, del cual tienen los derechos de transmisión, lo cubriera “el equipo A” del canal, el cual es compuesto por Mora como narrador y José Alberto Montenegro en los comentarios y que suelen usar en transmisiones de fútbol masculino de los clubes grandes, principalmente.

Dado que en fútbol masculino, Tigo Sports se quedó sin equipos para la segunda ronda del Apertura 2023, en la televisora quisieron entonces dirigir sus esfuerzos en el equipo femenino de Sporting, pues ellas se merecen una transmisión clase A, les dijo Silva en el chat donde están Mora y Montenegro.

La Teja tiene captura de pantalla de la conversación, en la que se ve que Mora y Montenegro no estaban de acuerdo en que ellos realizaran la transmisión, aunque por motivos diferentes. No publicamos las capturas del chat al ser una conversación privada, pero sí es nuestro respaldo.

Mora argumentó que no quería transmitir el partido porque es un tema que no conocía y porque les podían hacer bullying y que por eso no quería hacerlo.

Ante lo expuesto, Silva les respondió que eso era lo que tenían en fútbol y que además las mujeres se merecían lo mejor, aunque fuera un partido al año.

Montenegro, por su parte, dijo que él no cree en equipos A o B y que es un término que le parece irrespetuoso y que para él lo más correcto es que quienes han venido haciendo las transmisiones de fútbol femenino durante todo el torneo, lo trabajaran.

Las albinegras triunfaron 3-0 ante el Herediano. Foto: Facebook Sporting

Montenegro es el jefe de información de Tigo Sports, es decir, quien dicta quién cubre o va a cada partido, pero en la conversación indica que le pidió a Marco que entonces tomara él la decisión de quién hacía el juego, dado que el gerente no estaba de acuerdo con su decisión periodística.

Durante este torneo, Tigo no transmitió casi ningún partido de fútbol femenino, por lo que ni siquiera había certeza de que iban a pasar la semifinal, hasta que al final decidieron hacerlo, según sabemos.

De todo menos de fútbol femenino

Lo expuesto en esa conversación explica porqué la actitud que tomó Mora durante el partido. No hubo ni el “Vamos al fútbol” no cantó ningún “guuuooool” en un partido que acabó 3-0 y que significaba la semifinal de la primera división del fútbol femenino, además, la tercera clasificación al hilo a una final de Sportign, o sea, no era poca cosa.

Kristian se entretenía en el primer tiempo hablando del sorteo de la Copa de Campeones de Concacaf del fútbol masculino, pero al partido ni bola le daba. Monte sí metía la cuchara con algunos comentarios.

Fue demasiado evidente la situación, al punto que en redes sociales diversas personas señalaron el hecho y los etiquetaban en redes sociales como X (antes Twitter) a Mora, Montenegro y a Tigo Sports.

Marco Silva (izquierda) fue quien dio la orden de quien transmitía el partido entre Sporting y Herediano. Foto: Cortesía

Tigo dio la cara

La Teja le preguntó al canal sobre toda la situación y sin entrar en muchos detalles reconoció que lamentan lo sucedido y argumentan los la situación como “problemas logísticos”.

“Primero, nos gustaría aprovechar este espacio para felicitar a nuestras chicas de Sporting por su clasificación a la final y decirles que contarán con todo nuestro apoyo en este momento tan decisivo para el club.

“Segundo, por inconvenientes de la producción en temas logísticos, lamentamos lo sucedido anoche en la narración entre el juego de Sporting y Herediano.

“Tercero, desde ya, en Tigo Sports nos unimos a la fiesta futbolera e invitamos a todas las personas a prepararse para la final. Nos gustaría aclarar y enfatizar que Tigo Sports cree firmemente en la necesidad de apoyar al deporte nacional y la profesionalización de los clubes de fútbol, ya sean femenino o masculino.

“Prueba de ello es la clasificación de Sporting a la gran final, gracias al soporte que ha recibido de sus patrocinadores, en donde, nos complace contarnos como uno de ellos”, destacó la empresa en una respuesta por escrito atribuida a Silva.

La próxima semana será el juego de vuelta de la gran final del fútbol femenino entre las josefinas y Alajuelense, aún no se sabe quién estará en la transmisión, pero ojalá den lo mejor de sí en un partido que tendrá un título de por medio.