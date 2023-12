Sporting clasificó a la final del fútbol femenino y la narración de Kristian Mora dejó mucho que desear

Sporting clasificó a la final del Clausura 2023 al derrotar a Herediano. Foto: Facebook Sporting

Sporting goleó 3-0 al Herediano en el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2023 en el fútbol femenino. Los tantos de Candela Andujar, Emily Flores y Yerling Ovares sellaron su pase a la final.

Las josefinas, sin duda, fueron las dueñas del partido; cualquiera que estuvo en el estadio Ernesto Rohmorser en Pavas lo vio y los que vieron la transmisión de Tigo Sports también, pero se dieron cuenta de otro detalle imposible de ignorar, la rara transmisión que ofrecieron.

La cablera mandó a su equipo estelar para transmitir; Kristian Mora en la narración, José Alberto Montenegro en los comentarios, e Irene Chinchilla en cancha. El cuadro que Tigo tira para sus partidos estelares y una semifinal, no puede considerarse de otra manera.

Lo que sucedió es que desde que se inició el partido, no fue el mismo Mora de siempre. La estrella de la narración que se hizo famoso en Costa Rica, casi ni habló del choque, no mencionaba a las jugadoras, no describía las acciones y se dedicó a hablar de cualquier cosa por casi toda la mejenga.

No hubo ni el “Vamos al fútbol” no cantó ningún “guuuuoooool” ni nada por el estilo; se entretenía en el primer tiempo hablando del sorteo de la Copa de Campeones de Concacaf, pero al partido ni bola le daba, solo Monte metía la cuchara con algunos comentarios.

Las dos bolas al palo que pegó Sporting en el primer tiempo ni siquiera las mencionó, no hubo el “paaaaalo” que suele decir, ni nada de nada en el primer tiempo.

Al ver qué era eso tan raro, si es que estaba pasando algo, en La Teja le escribimos al medio tiempo a Montenegro, jefe de información de Tigo Sports, si era que algo estaba sucediendo con Kristian o qué pasaba, para poder hablarlo con criterio, pero no nos respondió.

Golazo de Candela Andújar para acercar a Sporting a la final pic.twitter.com/9VWw6soGeA — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) December 14, 2023

Para el segundo tiempo ya el hombre habló un poquito más, tampoco hubo el “vamos al fútbol”, ya se dedicó a narrar los últimos 25 minutos, por lo menos los mejores momentos de Sporting,

El gol de Candela a los 51, una zapatazo fuera del área apenas se mencionó, el de Emily a los 63, con una buena definición entrando al área al palo largo de la portera, tampoco tuvo su habitual emoción ni el de Ovares, cerrando con el pecho una bola en la línea de meta.

Al final del partido ya escuchamos al Kristian de siempre, al menos uno parecido a lo que se le conoce, pues la gente en las redes tampoco perdonó y comentó lo que era imposible de ignorar.

Curiosamente, los clips de los dos goles de Tigo los subieron sin sonido, y para lo que dijeron entre eso y lo hecho, no hubo mucha diferencia.