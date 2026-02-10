Deportes

“Los partidos hay que jugarlos”: El mensaje de calma de Azofeifa antes del duelo de la Selección Sub-17 ante Puerto Rico

La Selección Sub-17 de Costa Rica enfrentará a Puerto Rico, este martes, a las 2 p.m. en el Proyecto Gol

Por Yenci Aguilar Arroyo

La Selección Sub-17 de Costa Rica está a un paso de clasificar a la Copa del Mundo de Catar y, este martes, tendrá una dura prueba ante la Selección de Puerto Rico.

En este momento, la Tricolor lidera el grupo D con seis puntos y una diferencia de gol de +35, por lo que un empate o una victoria le aseguraría el boleto al Mundial de esa categoría.

El técnico Randall Azofeifa habló previo la encuentro contra los boricuas, que dará inicio a las 2 p.m., en el Proyecto Gol y la entrada es gratuita.

La Selección sub-17 buscará la clasificación a la Copa del Mundo de Catar. Foto: prensa FCRF. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Partido clave

El técnico de la Sub-17 habló previo al decisivo juego.

“Estamos con muchas ganas de enfrentar el partido, los muchachos están contentos, porque llegaron a este juego con el mejor escenario posible.

“El equipo entiende que es un partido complicado, es un juego que nos dará el pase al mundial y hemos hecho un estudio previo de lo que nos podemos topar, porque dentro del partido las cosas pueden cambiar como tal”, afirmó.

Randall Azofeifa, técnico de la Selección Sub-17

Azofeifa reveló que han trabajado la parte mental con los jugadores, transmitiendo confianza y seguridad.

“Estamos tratando de transmitir calma, todos tienen el deseo de que las cosas salgan bien y son muy conscientes de que debe existir confianza. Los muchachos quieren ir al Mundial, pero los partidos hay que jugarlos.

“Siempre sabemos que la jugada más importante es la siguiente y el partido más importante es el que sigue. Es un chance que tenemos, una oportunidad que no vamos a dejar pasar y les hacemos entender que un jugador de Selección debe jugar a su mejor nivel, independientemente del rival”; aseguró.

Costa Rica ganó el primer partido contra Turcos y Caicos 9 a 0 y Puerto Rico le metió 12 a 0 a Islas Vírgenes Británicas y a los turcos 3 a 0.

