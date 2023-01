Los tesoros que guarda el periodista Maynor Solano de Roger Federer y Keylor Navas

El periodista Maynor Solano disfruta de una nueva faceta en su carrera profesional, ahora como director de comunicación de la Unafut, un trabajo donde se siente feliz, aunque también dice que le tiene que poner bonito.

Maynor Solano, con sus hijos Marcelo y Emilio y su esposa Karina Rodríguez. (Cortesía )

Con 39 años, diez de casado con Karina Rodríguez y con dos hijos que adora, Marcelo y Emilio, el periodista disfruta su nueva faceta y la combina con una nueva pasión, el Real State, un emprendimiento que desarrolla con su amigo Juan Carlos Quirós y su esposa.

“Ya le hemos cumplido el sueño a algunas personas de tener una casita de playa o para vivir”, contó Nítor.

Solano habló con La Teja sobre ese nuevo reto profesional, sus objetivos y cómo es su nueva vida lejos de las cámaras y de los micrófonos.

-¿Cómo le ha asentado su nuevo trabajo?

Bastante bien, es un gran reto profesional, luego de 22 años en cámara y con micrófonos, ahora venir a este lado, por llamarlo de alguna manera. Es un reto, entender las redes sociales de otra manera, en el otro extremo, sigue siendo importante, pero la adaptación ha sido rápida y fácil, porque los compañeros me han ayudado bastante y estoy feliz y complacido de comunicar desde este lado.

-¿Qué le dice la gente en la calle?

Entre las cosas que colecciona está un pedazo del Nacional, uno del Rosabal Corderos, unos tacos de Bryan Ruiz y unos guantes firmados por Keylor Navas. (Cortesía )

Dejé de salir en cámaras, pero la gente me reconoce y me consultan sobre todo, que cómo sigo de salud, porque saben que me lesioné el brazo, que me hice una cirugía y luego me dicen que voy a hacer falta en Conexión, un programa al que le tengo un cariño enorme, igual en 120 minutos. Me preguntan si no voy a volver. Solo mantengo mi programa Únicamente fútbol, al menos sigo presente haciendo algo que me gusta bastante.

-Uno siempre supone que son trabajos más suaves, ya no tiene que correr por un cierre o por entrar en vivo en una emisión… ¿Es así?

El rol ha sido duro desde que llegué, de mucho trabajo, porque tuve que comenzar a armar el media day (día de prensa), entonces el 31 de diciembre estaba cerrando patrocinios, y tengo que aplicar los conocimientos en comunicación y mercadeo. En mercadeo son muchas reuniones desde que llegamos por acá, para atraer marcas que confíen en Unafut, honestamente son demasiadas cosas, que la afición se empiece a mover en un chat y ya se ha visto la diferencia, porque con el contenido que hemos generado, queremos ser facilitadores, que la Unafut sea un medio de comunicación.

- Incluso, he notado que la estructura del contenido es de nota periodística...

La bola está firmada por Roger Federer, la vicera por Novak Djocovic y Marin Cilić. (Cortesía )

Era una de las obligaciones que tenía Unafut, olvidarse mucho de ese formalismo y de la línea administrativa, queremos convertir a la Unafut en una cuenta de contenido, en un ente que genere noticias, porque sé las necesidaded de los medios, conozco el enfoque que puede funcionar como noticia y es parte de la situaciones que queremos empezar a hacer, y se ha hecho en estas dos semanas, quiero ser un facilitador para los medios.

- ¿La transición le resultó más fácil por doña Vicky Ross, periodista y que sabe lo que es el teje y maneje de una redacción?

Totalmente, doña Vicky lo que busca es hacer a la Unafut lo más profesional posible desde todo punto de vista, administrativo, en comunicación, en la liga como tal, es una persona preparada, con mucho contacto internacional y traer ideas que vio en Catar, donde se reunió con personas importantes para implementarlas en Costa Rica y hacer una liga más competitiva y parte de eso es la comunicación que no se daba en la línea de contenido, como una liga española, con contenido de calidad.

- Ahora le toca ser más imparcial...

Hemos tenido que ser imparciales desde hace años, ya perdí la chispa de aficionado, lo dejé hace muchos años, entonces es tema que no me cambia ni me preocupa, solo cuando juega la Sele.

-Estuvo incapacitado mucho tiempo, ¿cómo está de salud?

Perdí mucha fuerza y movilidad en dos dedos de la mano derecha, el índice y el del medio, aún no tengo la fuerza normal de una persona que no ha tenido una lesión. Tengo dolor. La lesión me la hice por una caída en Conexión, el 19 de julio del año pasado, del toro mecánico, caí fuera de las colchonetas de seguridad. Me fracturé el brazo derecho, el dedo del medio de la mano derecha y me tuvieron que hacer una artroscopía en la mano derecha.

Su grupo favorito son los Fabulosos Cadillacs y tiene esta chema enmarcada y autografiada. (Cortesía )

- ¿Cuáles son sus pasatiempos?

Jugar tenis, es mi deporte favorito, también aprendo a jugar golf. Lo puedo hacer, pese a la lesión.

- ¿Le gusta coleccionar cosas?

Artículos de tenis, autógrafos de tenistas, tengo de Roger Federer, de Novak Djokovic, Del Potro, Marin Cilić. Además, tengo una piedra con tierra del viejo estadio Nacional y un trozo del Rosabal Cordero, unos tacos de Bryan Ruiz, firmas de Keylor Navas, un guante firmado de Keylor Navas y una chema de los Fabulosos Cadillacs firmada por ellos. Es mi grupo favorito.