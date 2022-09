Los verdaderos motivos detrás del cambio de fecha entre el Cartaginés y Alajuelense

Alajuelense buscará descansar algunas de sus fichas pensando en la Liga Concacaf. (Jose Cordero)

Cartaginés y Alajuelense jugaban originalmente este jueves a las 8 p.m en el Estadio Nacional con el mismo convenio al que llegó la Liga con Saprissa, compartir gastos de operación y repartirse la taquilla.

Todo cambió este martes cuando se pasó la mejenga para el miércoles a las 6 p.m en el Fello Meza manteniendo el convenio de compartir taquillas.

¿Cuáles son los motivos detrás de ese cambio? Los brumosos creen que no valía la pena alquilar un estadio tan grande si este torneo los rojinegros no jalan tanta afición, entonces una buena taquilla no está garantizada.

En Alajuelense le ven pros y contras a la decisión, pero a fin de cuentas no es tanta bronca yaceptaron la variante, eso sí, Martín Arriola, asistente técnico manudo, tiró una chinita a los blanquiazules.

“Bueno, sí, yo creo que ni la Liga ni tampoco Cartaginés están llevando tanta gente a los estadios, no solo la Liga, si lo veo desde esa situación, creo que está bien y con respecto a los días de trabajo, pues teníamos visualizado un día más, pero también era un día menos para el último partido y era un día menos para el partido contra Real España (próximo martes en Liga Concacaf), no es que no nos afecte, pero dentro de lo que analizamos era lo mejor.

“Posiblemente entre el partido de Cartaginés y el de Grecia habría menos de 48 horas y el domingo a primera hora viajamos a Honduras y el martes tenemos que jugar y regresar el miércoles para jugar otra vez fin de semana (semifinales). La capacidad de adaptación nuestra debe ser máxima, nos tenemos que adaptar a esta realidad, a algo que no estuvo bien hecho (el torneo), la realidad es esa y tenemos que salir a conseguir el mejor resultado posible”, explicó.

Con la mejenga jueves, los manudos habrían podido usar sus seleccionados si así lo disponía el cuerpo técnico, a pesar de la fatiga que significa el viaje desde Corea del Sur, pero jugando el miércoles, esa opción no es posible.

“El tema del jueves igual era complejo, un grupo que viene de viajar muchas horas y hay una diferencia horaria importante, no nos sería muy fácil ponerlos a jugar. Posiblemente podrían jugar, pero quién sabe si eso más bien no sería un problema a la postre. Hay muchas cosas cotejas y algunas que podrían suceder o no.

“Al final hay un grupo que lo ha hecho bien y confiamos que lo sigan haciendo de esa manera sacando buenos resultados, más bien para que tengan el descanso necesario sabiendo todo lo que se nos viene. Hay muchas cosas que hablar en este tipo de situaciones, al final era mejor jugar miércoles que jueves”, agregó Arriola.

Los manudos tienen cinco jugadores en la gira de la selección nacional que fue a Corea del Sur: Aarón Suárez, Carlos Mora, Celso Borges, Bryan Ruiz y Johan Venegas, quienes con la Liga clasificada podrían hasta descansar el fin de semana para entrarle más enteros a la mejenga en tierra catracha.