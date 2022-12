Louis Van Gaal sí quiso a un latino y era tico

Que el técnico de Países Bajos, Louis Van Gaal, no quiere a los latinos. Que sentó a Juan Román Riquelme en el Barcelona y que otros tantos jugadores de América, como el colombiano Falcao, como Ángel Di María, por citar algunos, han sufrido con el neerlandés, es verdad.

Pero hubo un latino al que sí quiso y es tico. Muchos lo recuerdan, los más jóvenes han oído hablar de él, se trata de Froylán “Cachorro” Ledezma. Eso dimensiona un poco, la enorme calidad que tenía el jugador, que salió de Liga Deportiva Alajuelense.

Messi festejó como lo hacía Juan Román Riquelme. (FRANCK FIFE/AFP)

Pero volviendo al Mundial, los argentinos no quieren al técnico neerlandés, sobre todo por el episodio con Riquelme.

La discriminación que Van Gaal tuvo con el espectacular diez argentino, no se la aguantaban y menos Lionel Messi, quien siempre ha manifestado su admiración por Juan Román.

Por eso la Pulga Messi celebró el gol de penal, en tiempo reglamentario, contra Países Bajos imitando a su admirado Riquelme, con la mítica celebración del ‘Topo Gigio’.

“Cuando usted tiene la pelota en los pies, es el mejor jugador del mundo. Pero cuando no la tiene, jugamos con uno menos. Tiene que sprintar más”, le advertía el técnico neerlandés -entonces holandés- a Riquelme, en su paso fallido por el Barcelona.

Louis van Gaal y el jugador Memphis Depay previo al juego contra Argentina. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

No solo lo hizo con Riquelme. Lo sufrió Ángel Di María en el Manchester United, donde el neerlandés llegó en 2014. Y el colombiano Falcao en el mismo equipo de la Premier League así como el mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández.

En 2019, ya como entrenador de Países Bajos, volvió a cargar contra los genios del fútbol, esta vez contra Lionel Messi y Neymar: “Mire al Barcelona. ¿Cuántas Champions han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Mire a Neymar en el PSG. ¿Cuántas Champions ganó?”, se preguntaba en entrevista con medios españoles.

Y subrayaba: “Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo”, recalcando que “yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo”.

Esas actuaciones y declaraciones han alimentado la fama de que Van Gaal no quiere a los genios del fútbol y muchos son latinos.

El cachorro

Pero con el Cachorro Ledezma fue diferente. Froylán fue fichado por el Ajax de Holanda (así se llamaba el país en ese entonces) en 1997, cuando el técnico era Louis Van Gaal.

Froylán Ledezma y su paso por el Ajax de Holanda. (Cortesía )

Pero el técnico fue llamado por el Barcelona y el nuevo técnico del equipo, el danés Morten Olsen, no tuvo afinidad con Ledezma.

Pero Van Gaal tenía presente a la joven estrella costarricense y él fue quien lo invitó al Barcelona para que jugara con los culés. De hecho, Ledezma hizo pretemporada con el cuadro azulgrana en el 98, jugó tres partidos y hasta anotó un gol. Pero Van Gaal no se lo pudo dejar.

Messi explica el ‘qué mirás, bobo’ que le dijo al neerlandés Wout Weghorst

El periodista Olman Mora, quien trabajaba para La Nación en ese entonces y le daba seguimiento a Froylán, recuerda esos sucesos.

“Yo hice la nota cuando a Froylán lo contrató el Ajax y lo saqué en exclusiva. Después de eso, Froylán me comentó la posibilidad que tenía él de irse a Barcelona y le dije, cuando esté en Barcelona me llama, y cumplió”, recuerda Mora.

Lo que no guarda en la memoria el periodista es la fecha exacta.

“Froylán me mandó una foto en un entrenamiento del Barcelona y estaba con la camisa, entrenando, eso está en los periódicos de esa época”, comentó.

El partido entre Argentina y Países Bajos terminó caliente. (FRANCK FIFE/AFP)

“Van Gaal defendió a Froylán a capa y espada y lo tenía en los planes para jugar en Ajax, él iba a ser titular, pero le salió la oportunidad de irse a Barcelona”, cuenta el periodista.

Después, ya estando con los azulgranas, Van Gaal se lo quiso llevar. “Lo que pasa es que no me acuerdo quiénes eran los extranjeros del Barcelona y la junta directiva le dijo, escoja a quien saca de los jugadores del Barcelona y eran monstruos, era buenísimos, entonces Van Gaal no pudo hacer nada y Froylán se tuvo que devolver”, recordó el famoso Pirulo.

Messi dedicó su gol a Van Gaal: "Nos había faltado al respeto"

“Fue con un permiso a Barcelona, con tal de romper el contrato con el Ajax, pero no pudo. Se devolvió y no jugó un solo minuto con el Ajax”.

Para que Ledezma se quedara, la directiva le dijo a Van Gaal que debía irse uno de los extranjeros no comunitarios y solo se permitían tres. Buscamos la planilla y eran Rivaldo, Sonny Anderson y Geovanny, (brasileños los tres).

Mora vio algunos entrenamientos del Ajax, con Froylán Ledezma como protagonista.

“En los colectivos le anotaba al portero titular de ese entonces, Edwin van der Sar. Cuando tomaba el balón en los colectivos, se bailaba a los titulares y aún así el entrenador nunca le dio una oportunidad”.