Luego de su turbulento paso por Alajuelense, a Kenneth Vargas el fútbol le vuelve a sonreír

El delantero costarricense Kenneth Vargas tuvo un debut de ensueño, con su nuevo club, el Kalamata, de Grecia.

El exjugador de Alajuelense se lució con doblete, este miércoles, durante su primer partido oficial con el cuadro europeo.

El Kalamata se midió ante el Panetolikos y el cuadro del tico derrotó 4-2 al rival, en un juego correspondiente a la segunda jornada de la Copa de Grecia.

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Kenneth Vargas tuvo un debut de ensueño con su nuevo equipo, en Grecia. Foto: Instagram Kenneth Vargas. (Foto: Instagram Kenneth Vargas. /Foto: Instagram Kenneth Vargas.)

Los goles

Huevito entró de titular y anotó a los 34 y 50. Su buen desempeño le permitió ser reconocido como el jugador del partido.

Vargas aún no debuta en el torneo griego y lo hará el sábado, a las 11 a.m. hora tica, contra el Aris.

Kenneth llegó al club griego, luego de su turbulento paso por Alajuelense, de donde salió al finalizar el torneo de Clausura 2026.