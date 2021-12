Luis Carlos Monge: “Dejaría todo lo que estoy haciendo por ser luchador profesional”

Luis Carlos Monge campeón CWE El periodista y luchador Luis Carlos Monge obtuvo este sábado el campeonato mundial de la CWE, empresa de lucha libre tica . Foto: Cortesía

Uno tiene que hacer cosas en la vida que lo hagan feliz, por eso más allá de las tempestades, cuando Luis Carlos Monge se sube a un ring y le da espacio al luchador que lleva adentro, se le olvida cualquier bronca y es feliz.

El comunicador logró una de sus metas de vida, algo que soñaba desde niño y que viene pulseando desde los últimos diez años y era coronarse campeón de lucha libre, pues este sábado consiguió el campeonato mundial de la CWE (Costa Rica Wresttling Ambassy).

Estamos hablando de un título que se ha defendido en mecas de este deporte como México y Japón y que para Monge es algo tan importante que nos confesó que hasta dejaría su carrera en los medios de comunicación por dedicarle tiempo completo al ring.

“Yo podría dejar todo lo que estoy haciendo de lado como periodista y comunicador o lo que sea, por ser luchador profesional, te soy muy honesto, me encanta esto más que todo lo que he hecho. Es un mundo más honesto, más duro, es cierto, pero me gusta mucho más.

La pulseada para Luis Carlos Monge fue muy dura, diez años tratando de llegar a este momento. Foto: Cortesía

“Acá valés por lo que realmente hacés, no por a quien le caés bien, o por a quien le llevás el café en la mañana, se mide por lo que hacés en el ring y cómo movés el negocio, por eso me encanta y además que estoy en la empresa que mueve a nivel nacional y de Centroamérica”, comentó.

Este sábado en la Arena CWE, en Desamparados, Monge derrotó a Ary “El Toro” Bradford en el centro del ring luego de un par de movidas con las que acabó un año de reinado de su rival. Luis Carlos afirma que luchar en el exterior es algo que lo ilusiona mucho.

“Ahora me pregunto qué hacemos, si ya soy el número uno, ¿adónde vamos?, yo soy alguien que cuenta una historia, entonces llevemos esa historia a otro lado, a otro nivel. Quedé muy agradecido con la gente que nos vino a ver, estuvimos llenos, fue algo muy bonito”, destacó.

Con todo

La disciplina y la parte física no es jugando en este deporte de espectáculo, porque si no estás al mismo nivel de tus rivales, te pueden herir fácilmente, por lo que hay que ponerle mucho.

¿Qué Luis Carlos ganó el título por ser famoso en otro ámbito a nivel nacional?, él mismo Luis Ca nos explicó por qué no es así.

“Les digo que vayan a Google y pongan Luis Carlos Monge campeonato mundial y se van a encontrar que tengo más de diez años en el ring y peleando por esto, no es algo solo porque sí, hace rato soy el mae que siempre está ahí y no había podido porque salen otro montón de talentos que han luchado hasta afuera del país, es algo que se gana con mucho trabajo.

“La verdad yo no me imaginé que esto llegaría a pasar, honestamente no pensé que me iba a llegar el momento, por eso la emoción cuando lo gané”, comentó.

Aunque en este momento A Cachete no tiene choza, cuando se retome el proyecto saldrá con su cinturón en el programa. Avisa de una vez para que nadie se sorprenda.

“Que yo voy a lucir mi título de CWE en televisión es tan cierto como que mañana amanece y como que la luna sale de noche, así es, vamos a ver ese título en televisión”, sentenció. Quedan advertidos.