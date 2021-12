Luis Carlos Monge sobre Multimedios: “Ninguna empresa debería manejar las cosas así”

Luis Carlos hacía una incapacidad desde hace dos meses. Cortesía.

El periodista Luis Carlos Monge se metió al ring este fin de semana en dos broncas diferentes, una le deparó el título de campeón mundial de lucha libre de la CWE (Costa Rica Wresttling Ambassy) y la otra lo dejó sin brete y en dimes y diretes con Multimedios, en específico con el gerente Freddy Serrano.

Lo que parecía una salida tranquila y sin mucho aspaviento se convirtió en todo un tema, pues luego de que Luis Carlos anunciara este domingo que no seguiría en el medio, la cosa ha estado un poco tensa.

[ Luis Carlos Monge: “Canal 8 tomó un rumbo diferente al mío y mejor lo dejamos ahí” ]

“Gracias a todos de corazón por tanto apoyo a nuestros proyectos. Fue un honor llevar mis programas a ustedes. Canal 8 tomó un rumbo diferente al mío y mejor lo dejamos ahí”, escribió Luis Ca en una publicación en redes sociales.

En ese momento parecía que todo quedaba ahí, pues el comentario no daba para más. Sin embargo, en Multimedios no se quedaron callados y en la noche del domingo publicaron un comunicado sobre el tema.

“Durante las últimas horas el periodista Luis Carlos Monge dio a conocer en sus redes sociales que deja nuestro canal, sin haber siquiera presentado una carta de renuncia a la gerencia del canal ni a recursos humanos.

“Grupo Multimedios desea aclarar a la opinión pública que justamente este domingo, el comunicador notificó a la gerencia del canal que se ausentaría de sus labores el lunes 20 de diciembre por un tema personal, a lo que se procedió a comunicarle que se estaba tramitando su solicitud con el departamento de recursos humanos, para conocer los pasos a seguir.

“En respuesta a esta comunicación, el periodista respondió en un mensaje por medio de Whatsapp: ‘Anuncio mi renuncia efectiva’”, dice el comunicado.

La nota continúa.

“Justo el viernes anterior, el periodista también se ausentó de sus labores para atender un torneo de lucha libre para lo que se le otorgó el permiso respectivo y ese mismo día se le presentó como parte del elenco de Canal 8 para la transmisión de Toros a la Tica en Pedregal.

“Desde su llegada al canal, a Monge se le han abierto todas las puertas para su espacio A Cachete ofreciendo tres horas en la programación semanales para el programa, además de haber sido contratado para coordinar el programa Alerta 8.

“Para Canal 8 es importante subrayar la sorpresa ante la reacción del comunicador, quien utiliza sus redes sociales ahora para intentar dejar en mal a la empresa”, agrega el texto.

Para seguir con la polémica, Luis Carlos contestó esa publicación y nuevamente aclaró lo que pasó.

“Yo no dejo en mal a nadie, agradezco a la empresa su espacio. ¿A cachete? Canal 8 hizo su buena plata, no fue como que me dieron su espacio gratis. Pedí un día libre (uno en no se cuántos de darle). Hagan comunicados para algo que realmente construya, como que ayer (sábado) que gané un campeonato mundial”, escribió Luis Ca.

Luego de ese mensaje publicó en su perfil de Facebook otro filazo que quitó a los pocos minutos.

“Un tal Freddy (Serrano), todo mundo jala. ¿Igual que a Henry (Rodríguez)? ¿No que era jefe? ¿Y (Manuel) Avendaño? Estaba tranquilo, quieto, me tocan en su comunicado... se joden”, decía el comentario que después borró.

[ Freddy Serrano: “Un medio de comunicación no puede tolerar un presentador agresor de su equipo” ]

La llegada de Freddy Serrano ha estado llena de polémicas . Facebook.

No se llevan

La Teja buscó a ambas partes para saber a profundidad qué fue lo que ocurrió.

Freddy Serrano, gerente del canal, únicamente nos envió el comunicado del que ya hablamos, o sea, no se iba a referir más al tema, mientras que Luis Carlos sí dio algunos detalles más de su renuncia.

-¿Qué fue lo que pasó que lo llevó a renunciar?

Pedí un día libre e hicieron todo un tema, lo manejaron demasiado extraño, como haciendo un show y entonces tomé la decisión de renunciar, pero ya esto tiene cola, no es ningún secreto que la dirección del canal y yo tenemos formas diferentes de pensar en lo que es hacer televisión y tratar a la gente y al personal y yo no voy con eso, hace tiempo que no estaba cómodo y tomé la decisión a raíz de algo que fue la gota que derramó el vaso.

Lo que no me parece es la forma en que lo manejan, ventilar todo un tema de un día que pido libre para montar todo un show me parece superextraño, que no es la fórmula ni el ADN de Multimedios, ninguna empresa debería manejar las cosas así, pero es parte de la nueva dirección que tiene el canal y lo que me lleva a irme, no estoy de acuerdo como la nueva dirección maneja las cosas, hay un montón de cosas que la gente no sabe que están pasando ahí adentro y entonces mejor busqué mi paz mental.

-¿Qué tipo de problemas tuvieron?

Algunos roces porque tenemos visiones diferentes de lo que se ve y lo que se hace en televisión y la forma de trabajar y el trato a la gente.

-¿Cree que su amistad con Douglas Sánchez (exgerente) tiene algo que ver?

No creo que tenga que ver, me gustaría pensar que no.

-¿Sale mal de la empresa o solo con la gerencia?

A la empresa le tengo muchísimo cariño, don José Eduardo García es una excelente persona y la gente de recursos humanos, a todo mundo en el canal le tengo mucho aprecio, básicamente es con la nueva gerencia (Freddy Serrano) que no molemos.

-¿Qué va a pasar con A Cachete?

De momento se cerró temporada, estoy valorando opciones, pero el programa va a continuar.