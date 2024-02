Luis Díaz tendrá en Liberia el partido más especial desde que firmó con el Saprissa

Luis Díaz afirma sentirse muy emocionado que su familia estará en Liberia viendo el partido ante Saprissa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa jugará este sábado a las 6 p. m. ante el Municipal Liberia en el estadio Edgardo Baltodano, duelo que captura la atención de muchos, especialmente en la Ciudad Blanca.

Uno de los más emocionados por poder jugar en el estadio mundialista es el extremo morado Luis Díaz, quien a pesar de que ya jugó algunas mejengas con los tibaseños, este lo espera con particular emoción por motivos muy especiales.

El veloz jugador es guanacasteco de cepa, cuando inició en fútbol con Guanacasteca, el club de su natal Nicoya, jugó en muchas ocasiones en Liberia, estadio que recuerda bastante bien.

“Me ilusiona mucho, creo que tenía años de no jugar ahí, es una motivación extra saber que mi familia estará ahí en las gradas, que podrán verme de cerca y estarán apoyándome”, destacó Díaz

Cuando Luis firmó por la S, comentó que su familia tuvo un peso importante en la decisión, pues siempre ha sido muy morada. Recordó el caso de su abuelita, a quien quiso cumplirle el sueño a pesar de que ya falleció. Es recordar sus primeros años.

“Es muy bonito volver a los lugares donde tal vez uno empezó a jugar y el que la familia va a estar ahí, sin duda es un plus, por eso me siento muy feliz de volver ahí”, agregó.

Poco a poco el volante se va adaptando a la S, lleva seis juegos en este Clausura 2024 y aspira a ir aumentando aún más su nivel.

“Voy trabajando día a con día, partido a partido, los compañeros y el cuerpo técnico me han acogido de la mejor manera, la afición también me muestra su cariño en redes con sus mensajes, es algo que me tiene feliz, por lo que tengo que seguir demostrando partido a partido por qué estoy acá en el equipo más grande”, comentó.

Duelo importante

Sobre lo que será el rival, espera un partido complicado por el nivel que suelen mostrar los aurinegros cuando son locales.

“Sabemos que Liberia tiene grandes jugadores, este último mercado se reforzaron muy bien y que la idea que implementó el profesor Minor (Díaz) creo que es un poco fuerte, tenemos que ir a hacer un partido inteligente ante un rival que en su casa es fuerte y que viene jugando muy bien, pero nosotros vamos por los tres puntos”, explicó.

Es un duelo que además podría significar noticias importantes en la tabla de posiciones, los morados están en zona de clasificación en el Clausura 2023, son segundos con diez puntos tras seis jornadas, mientras que Liberia es séptimo con siete puntos en cinco fechas. Una victoria pampera igualaría a los morados y con un juego menos.