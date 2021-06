“Parece que este año viene más tranquilo, más enfocado en trabajar para el equipo. En el partido anterior, él tranquilamente fue al banco, entró al partido y esperó su oportunidad. Los goleadores no necesitan tanto tiempo para marcar, nada más tienen que estar claritos, no estar ofuscados, permanecer tranquilos para cuando les quede la oportunidad, porque les va a quedar, y poder marcar. Hoy (miércoles) afortunadamente Róger tuvo una buena noche, a pesar de que el rendimiento del equipo globalmente no fue el mejor y es bueno contar con jugadores como Roger que está haciendo goles”, contestó Arnáez cuando le pidieron una opinión del trabajo del catracho ante los estudiantiles.