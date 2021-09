Luis Fernando Suárez: “Asumo las consecuencias de todo”

Suárez se frota las manos a ver si logra mejorar para los partidos que se vienen en octubre. Rafael Pacheco. Suárez se frota las manos a ver si logra mejorar para los partidos que se vienen en octubre. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Serio, molesto, preocupado, así llegó el técnico de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, a la conferencia de prensa.

El colombiano sabe que todo tiene mejorar, pero si nos dejamos llevar por su cara, pareciera que no encuentra las soluciones a los problemas.

- ¿Qué analiza del partido?

Creo que fue un buen primer tiempo, el equipo hizo las cosas correctamente y por esa razón se iba con ventaja, pero se desmejoró en el segundo. El gol que nos marcaron en la parte emotiva creo que les pesó mucho y ahí en determinado momento no supieron qué hacer.

En el segundo tiempo pecamos mucho de intentar siempre jugar desde el campo propio, perdimos muchas pelotas y en la propuesta de llegada no fue lo más expedita posible, fue una situación en la que se tiraron bien atrás y contragolpearon bien, el equipo hizo buenas cosas en el primer tiempo y en el segundo no tanto.

Miraremos qué otras posibilidades tenemos, haremos una revisión de lo que se dieron en estos tres partidos y luego miraremos en las posibilidades los que juegan en la liga y por fuera.

- Se han conseguido dos puntos de nueve ¿Nos alcanzará para clasificar al Mundial?

Con estos resultados uno no puede pensar en que esto se dé, tenemos que mejorar y de ahí la propuesta es eso, en ese sentido tenemos que mejorar mucho en lo futbolístico y en la parte de ataque, lo más claro es eso, en la parte ofensiva tenemos que dar un salto de calidad.

¿Por qué se tardó tanto para hacer cambios?

Lo que yo veía en determinado momento era buscar mas profundidad por los extremos, situación que debía darse en la mitad, no lo tenía claro y la situación de Campbell, jugando más como un 10 y en determinado momento era lo que veía con detenimiento.

No sabía si hacerlo o no, me equivoqué en el hecho de que Campbell no tenía que estar en los 90 minutos, tenía que estar como en el partido contra México y si en algo he pecado fue en no confiar tanto en que su capacidad individual aún sin tener mucho ritmo.

- ¿Dimensiona lo que pasó?

Soy consciente de que estas eliminatorias son complicadas, difíciles no solo para nosotros, conscientes de que tenemos que mejorar y eso lo tengo totalmente claro.

Para el técnico, el principal problema es la falta de gol y la profundidad en ofensiva. Rafael Pacheco. Para el técnico, el principal problema es la falta de gol y la profundidad en ofensiva. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Por qué dejó por fuera a Manfred Ugalde?

Me llevó a tomar la decisión lo que pasó en Panamá, porque casi todos los duelos con los panameños fueron complicados para él y la mayoría los perdió y casi que iba a pasar por lo mismo ante Jamaica. Había que hacer una propuesta donde no solamente era buscar el gol y había que chocar mucho, en ese sentido Moya y Jurgens podían dar más.

- La octagonal va rápido. ¿Qué hay que trabajar y mejorar?

Hay que mejorar en muchas cosas, sobre todo en la parte de ataque, es en lo que más tuvimos problemas hoy. Tuvimos algunas llegadas, situaciones que debemos mejorar en la parte de ataque y aún teniendo una mejoría en esa sensación, no teníamos tanta profundidad y hay que ahondar en eso.

Hay jugadores que no cumplen y que usted los eligió. ¿Qué cuota de responsabilidad asume?

Toda la responsabilidad, uno asume todas las consecuencias de todo, no tengo problema en hacerlo, la cuota de responsabilidad es mía, las decisiones que se toman y las que no se toman.

- ¿Por qué se ha vuelto tan predecible?

A veces es más la funcionalidad lo que nos está ganando en ese sentido, estamos teniendo problemas en la propuesta, en una mejor elaboración en el último cuarto de cancha, independientemente del sistema, el ataque no está funcionando todavía.