Luis Fernando Suárez: “Con solo talento o jugar bien no alcanza para estar en un equipo o una sele”

Luis Fernando Suárez, entrenador de la Tricolor, aseguró que el talento no es suficiente para estar en un club o una selección, así lo dijo en el programa Malas Compañías de Teletica Radio.

Además, explicó que los jugadores deben ser más integrales, saber tomar decisiones y cómo adaptarse a diferentes circunstancias en los partidos.

El técnico colombiano se prepara para los dos primeros partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf, ante Panamá el 2 de junio de visita y ante Martinica el 5 de ese mes en casa. Y, especialmente, para el repechaje mundialista ante Nueva Zelanda, que se jugará el 14 de junio en Catar.

Luis Fernando Suárez dice que es bueno estar muy optimista de cara al repechaje, pero con mucho respeto por Nueva Zelanda. (Lilly Arce Robles.)

“Siempre he pensado que el futbolista tiene que ser más integral, con solo talento o jugar bien no alcanza para estar en un equipo y menos en una sele”, comentó.

En el programa, cuyos conductores son Ignacio Santos y Armando González, explicó que los clubes deben trabajar los perfiles que se requieren para dar una identidad y dijo que eso no significa que todos jueguen igual.

“Eduquemos a los jugadores para volverlos futbolistas maś integrales. Estos muchachos (los que ganaron el juego eliminatorio ante Estados Unidos) tienen compromiso, cohesión de equipo, están comprometidos a una situación, tiene talento, pero eso debe ir sumado a varias cosas que deben ser inherentes”, mencionó.

También reconoció que en ese partido ante los gringos, quizás obligado por las circunstancias, tomó riesgos al utilizar jóvenes, pero dijo que el grupo salió fortalecido.

“Me gusta, no es primera vez que lo hago, esa clase de riego es bueno tomarlo. Siempre he dicho que el fútbol es cruel y sobre todo cuando se habla de selección, a veces solo es un partido para mostrarse. Contra Estados Unidos fue un riesgo grande, pero por cómo se dieron las cosas en ese momento, demostraron que podían”.

Buen equipo

Además, contó cómo se está preparando para el juego del repechaje rumbo al Mundial.

“Tengo un montón de partidos de Nueva Zelanda, tengo una visión clara. Respeto todo lo que tiene, lo bueno, lo malo. Sé de qué manera tenemos que estar preparados para asumir todo lo que queremos asumir, que es clasificar.

“Lo que sí quiero decir y es un mensaje nuestro para todo el mundo, hay que disfrutarlo, sí, ser optimista, pero hay que tener respeto por el equipo que vamos a enfrentar, fuerte de contextura física, que la pelota quieta la aprovecha bien, que casi siempre hace juego directo, eso me parece que se debe tener en cuenta”, aseguró.

Suárez fue muy claro al responder si piensa renovar o no su contrato con la selección nacional.

“Hay una buena dinámica entre jóvenes y los jugadores de más experiencia”, Luis Fernando Suárez, técnico de la selección de Costa Rica.

“Eso fue algo en que nos pusimos de acuerdo, no hablar de la situación antes de que culminara esta etapa. A veces no se trata de tener paciencia, lo importante es tener un programa y buscar hacerlo y bien hecho. No estar cambiando de ruta o mirando que de alguna manera esta situación depende de resultados. Es tener una dirección clara, un poco es eso lo que debe tener hoy Costa Rica. Algo se hizo medio extraño para tener un vacío que en dos años no se le ganaba a nadie”, comentó.

Costa Rica buscará un boleto al Mundial en el repechaje contra Nueva Zelanda. (Rafael Pacheco Granados)

Reflejar tranquilidad

El técnico también habló sobre la presión que les metió la afición que luego se convirtió en un apoyo total.

“Uno se deja llevar mucho por ese ruido externo, de eso hablamos. No puedo hablar de un cambio de un pronto a otro, pero hubo circunstancias que cambiaron el ambiente”.

Sobre esos cambios, dijo que el grupo siempre permaneció unido y enfocado. “Cuando la situación estuvo mala, todo ese ruido negativo, que los viejos no sirven, que a los jóvenes no le den la oportunidad, era una cosa tremenda, pero el grupo se metió en una concha.

“Ese ruido acabó y empezó el otro, solo positivo, que estamos clasificados, que todo está bien, y allí también tenemos que meternos. Tenemos que ser fuertes con una situación mala o buena”, dijo.

Contó, finalmente, que le pidió a Celso Borges un favor en privado, que cuando él terminarla la charla técnica previa al juego contra los gringos, iba a hacer una pregunta y que él alzara la mano y contara algo para motivarlos.

Celso contó que, incluso con toda la experiencia, siempre siente nervios en los partidos. Luego, Keylor Navas también habló.