Luis Fernando Suárez cree que en 37 días compondrá a la Sele

Luis Fernando Suárez, técnico de la selección nacional, debe trabajar muy bien bajo presión porque considera que tiene tiempo para poner orden en la Sele antes de que empiece la eliminatoria.

“Tenemos mucho por mejorar, soy consciente, pero tenemos tiempo. Nos falta ir creciendo, escalando en la propuesta futbolística que queremos”, dijo el colombiano luego de quedar eliminado en cuartos de final de Copa Oro contra Canadá el domingo pasado.

La eliminatoria empieza exactamente en 37 días (contados desde este martes), o sea, el 2 de setiembre con un complicado partido de visitante ante Panamá.

Luis Fernando Suárez dijo que hay tiempo para corregir, pero los analistas no le creen. Alonso Tenorio.

Antes de esa fecha, la Tricolor jugará un fogueo ante El Salvador el 21 de agosto, en Los Ángeles, último partido antes de que inicie la eliminatoria y en el que Suárez podrá poner un equipo a gusto de él, pero con jugadores locales.

En estos 37 días, Suárez debe corregir elementos que él mismo confesó que existen en el equipo, como la falta de generación de juego, la intensidad, las transiciones de defensa a ataque y de ataque a defensa, así como la definición.

Sin embargo, no es que Suárez va a estar con los jugadores reunido esos 37 días. El técnico colombiano podrá entrenar con los jugadores locales unos días antes de ese amistoso ante El Salvador y con el grupo completo apenas unos días antes de cada juego eliminatorio. O sea, la Sele está fregada.

Como parte de su trabajo asistirá a la mayoría de encuentros de la primera división para ver y seleccionar a los que le pueden servir.

Este lunes en el aeropuerto, cuando la Sele regresó de Estados Unidos, Suárez dijo que aún no sabe qué porcentaje de los jugadores que fueron a Copa Oro le pueden ayudar en eliminatoria, porque le falta ver los partidos del torneo local.

“Tengo que mirar un montón de jugadores más. La respuesta no se la puedo dar”, comunicó.

Poco

Conversamos con el técnico Jeaustin Campos sobre el panorama de Suárez y la Sele y dice que, en circunstancias como estas, es muy poco lo que se puede hacer.

“Es muy complicado, es poco lo que va a poder trabajar en lo colectivo, en el juego por líneas, en las transiciones, que son cosas que le competen a él”, comentó el técnico.

Añadió que lo mejor que puede hacer es seleccionar a jugadores que él considere se pueden adaptar a la idea que quiera aplicar.

La selección mejoró en algunos aspectos pero Canadá lo devolvió a la realidad. Hay más actitud eso sí. Concacaf Gol Cup

Para Jeaustin, el gran problema que hoy presenta la Nacional es que ante un equipo de exigencia media, como Canadá, nos vimos mal.

“Habrá sacado conclusiones individuales importantes, los exmundialista tienen experiencia, cuidan la pelota y toman mejores decisiones, pero en la parte de la intensidad y de la dinámica ya les cuesta.

“Los jóvenes demostraron que no toman buenas decisiones pese a que tienen intensidad. Está en una encrucijada porque por más que trabaje los detalles de todo, el tiempo que se ha perdido es mucho”, explicó Campos.

Estamos feos

El periodista Johnny ‘Loco’ González, del programa Cracks de TD+, también considera que Suárez no podrá cambiar gran cosa, que el camino al mundial está muy empedrado y que claramente hay responsables.



— Ante Canadá vimos la realidad de lo que es un proceso y lo que es una improvisación", Johnny González, Cracks.

“El principal culpable es Rodolfo (Villalobos, presidente de la Fedefutbol) por su mala gestión y los que tiene a la par, que no son capaces de golpearle la mesa y decirle, esto está mal”, dice el Loco.

Añadió que ante la evolución que se le ve a selecciones como El Salvador, Honduras, Panamá y Canadá no tenemos el mínimo chance de asegurar una plaza y que a lo mucho, si nos va bien, podemos optar al repechaje.

“Don Luis Fernando tiene un panorama muy turbio. La Copa Oro lo que nos permitió ver fue el avance de los demás y que nosotros somos unas tortugas”, considera.

La gestión de Rodolfo Villalobos ha sido muy mala. Suárez, un buen técnico, paga las consecuencias. foto Alonso Tenorio

Incluso, González cree que Suárez ni siquiera tiene de dónde sacar jugadores.

“El único que le da a uno algo de esperanza es Manfred Ugalde, porque Alonso Martínez no tiene gol, Jurguens Montenegro no se consolida en la Liga, Barlon Sequeira tampoco. Entonces, ¿quién nos va a salvar?, lo veo muy complicado”.

En ese punto, el periodista Fabián Zumbado cree que sí queda talento de dónde echar mano, pero el problema es que no hay tiempo para probarlo.

“Él no va a tener tiempo para cambiar las cosas, pero el discurso que tiene que manejar es ese, que sí hay tiempo. No es mago, no obtendrá resultados tan pronto, pero es igual que cuando dijo que iba a ir a ganar la Copa Oro, era lo que tenía que decir”, explicó Zumbado.

“Sí hay talento para aceitar la maquinita, pero necesita tiempo. La eliminatoria está a la vuelta de la esquina y en mes y medio se juegan casi la mitad de los puntos. Creo que no vamos a ir a Catar”, expresó.

Todos coincidieron en que Costa Rica está empezando a pagar la factura, y a un costo altísimo, el tiempo perdido en todo el proceso, incluidas las gestiones de Gustavo Matosas y sobre todo de Rónald González, al que le dieron mucha cuerda cuando era evidente que no estaba capacitado para el puesto.