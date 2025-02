Luis Fernando Suárez defiende a exjugador del Saprissa de algo espantoso que vivió

Luis Fernando Suárez se vio muy molesto por lo ocurrido con Rubilio Castillo. (Alonso Tenorio)

Luis Fernando Suárez, exentrenador de la Selección de Costa Rica, pegó el grito al cielo en el fútbol de Colombia para defender al futbolista y exdelantero morado hondureño Rubilio Castillo, luego de que fuera víctima de insultos racistas este miércoles.

El exjugador del Saprissa comparte equipo en el Deportivo Pereira con el técnico cafetero, quien llegó a denunciar a la conferencia de prensa lo sucedido tras la derrota por 3-1 ante el Once Caldas.

Lo que habría sucedido es que el catracho recibió una falta de un rival y cuando estaba tirado en el suelo, un futbolista del Once Caldas, llamado Joel Contreras, le habría dicho insultos racistas, lo que generó toda una bronca por unos minutos.

Como los ánimos se pusieron muy calientes, el técnico del Once Caldas sacó de una vez a Contreras para evitar una expulsión, dejando sin ningún castigo la situación.

“A mí este resultado me da tristeza, pero me da más tristeza el país, yo tengo dolor de país en este momento. No puede ser que nosotros hagamos esto que hicimos hoy, incluso lo que el chico este le dijo a Rubilio, pero después yo veo al público aplaudiendo la salida de este muchacho como si hubiera hecho algo bueno. Me duele el país, de verdad, me siento triste”, explicó.

Rubilio Castillo jugó en el Saprissa durante el 2019 (Rafael Pacheco Granados)

Suárez agregó que le duele mucho que el ofendido además haya sido un hondureño, país en el dirigió a su selección nacional.

“Aparte, yo amo a Honduras, es un país que me dio muchas alegrías, me trataron bien. Llega este chico y lo primero que le dicen es: ‘¡Eres un simio!’. Dios mío. Esta es una situación en la cual uno dice ¿En qué país estamos? ¿Qué estamos haciendo? Y no es solo el fútbol, es todo lo que ocurre en este país. Se hablarán muchas cosas del partido, que se discutan, pero lo más importante quedaría ir en el olvido, sin que pase nada, ¿en qué mundo estamos?”

“De verdad, espero que la gente de Honduras acepte mis disculpas, que me perdone a mí y al país por situaciones que no tienen que haber ocurrido”, finalizó.