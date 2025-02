Juan Carlos Rojas contradice a Joseph Joseph en un tema que genera mucha polémica

Juan Carlos Rojas contradijo a Joseph Joseph sobre qué Alajuelense paga salarios superiores a los 10 millones de colones. (Albert Marín/Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.)

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, contradijo sin mucho rodeo a Joseph Joseph, presidente de Alajuelense sobre los presuntos salariazos que estarían pagando los manudos y por lo que le han ganado algunos jugadores al Monstruo.

El presi morado dio una entrevista en el programa Encuentro Deportivo de Yashin Quesada en el que desmintió lo que afirmó su colega rojinegro el lunes anterior en ese mismo espacio, sobre que en el León ningún jugador gana $20 mil o más (más de diez millones de colones).

“Nosotros no pagamos locuras, nuestro presupuesto es muy parecido, por no decir igual, en algunas temporadas, un poco más bajo y en otras un poco más alto, que el de nuestro rival. Nosotros no pagamos $20 mil dólares por nadie, rotundamente no”, dijo.

Ante esas declaraciones, Rojas se metió a decir que no es verdad y una vez más, sin más pruebas que sus palabras, sin mencionarlos directamente acusó a los manudos de “inflar el mercado”.

“Respeto muchísimo a Joseph Joseph y lo considero mi amigo, es una gran persona y no voy a referirme a este tema en particular, pero nosotros hemos hecho ofertas por algunos jugadores que rondan esos montos (20 mil dólares) y esos jugadores han terminando en otros equipos porque las ofertas han sido sustancialmente mayores, yo sé por un hecho, sin decir equipos, que hay varios jugadores que están por encima de este monto” y así es, no es una especulación mía”, dijo.

Rojas afirmó que ellos hicieron ofertas por Celso Borges y Joel Campbell pero que se fueron a otro por una mejor oferta económica. y que no estamos hablando de una oferta baja.

Quesada cuestionó a Rojas que Campbell le dijo a él tiempo atrás que la oferta de Saprissa era más alta en lo económico, lo que contradice lo que estaba hablando el presidente morado, a lo que respondió con una risa y metió una gambeta a la pregunta. “Yo no voy a opinar, para mí ese tema está en el pasado”.

Rojas insistió que Saprissa no es el equipo que más paga e insistió con el tema de la inflación de salarios dado que él sabe “lo que está sucediendo”, sin querer profundizar más ni dar ejemplos de en qué basa sus apreciaciones.