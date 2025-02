Joseph Joseph contó la realidad de los salarios en Alajuelense y un detalle que le incomoda mucho

Joseph Joseph afirmó que en Alajuelense no pagan locuras y que su presupuesto es similar al del Saprissa. (Albert Marín/Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.)

Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, habló este lunes sobre un tema del que se ha dicho mucho a nivel nacional y al que algunos han querido meterle morbo, y es el de los salarios en el cuadro manudo.

El presi rojinegro estuvo de invitado en el programa Encuentro Deportivo, de Radio Columbia, y ahí afirmó que se dicen muchas cosas que no son ciertas, tanto en montos como en quién paga a los jugadores. Por ejemplo, negó de manera tajante que Joel Campbell o cualquier otro de sus futbolistas ganen $20 mil.

“Yo no me voy a sentar acá a decir el salario de cada uno, pero no es eso que dicen. Yo no entiendo y voy a decir algo que va a generar un poco de roncha, pero yo veo que cuando la Liga presenta un jugador, en la conferencia de prensa las preguntas son: ‘¿cuánto gana?’, ‘¿quién lo paga?’, ‘que si Joseph está poniendo la plata...’, o de su pasado y esas cosas. Yo no sé, a veces siento mucho la intención de bajar el piso a todo.

“Recuerdo perfectamente en la conferencia de prensa de Guimaraes, no sé cuántos periodistas, porque fueron muchos, y la pregunta era, ‘es que su pasado saprissista, si eso le puede cobrar su paso por la Liga’. Guima, es cierto, estuvo en Saprissa, pero estuvo en Heredia, Cartago, quedó campeón en Colombia, en el extranjero, pero la pregunta era por su pasado saprissista, por lo que a veces siento alguna intención de bajar el piso a alguna decisión”, comentó.

Joseph fue enfático en que todo está ajustado a un presupuesto y que cualquier salario lo paga el club, no él.

“Nosotros no pagamos locuras, nuestro presupuesto es muy parecido, por no decir igual, en algunas temporadas, un poco más bajo y en otras un poco más alto, que el de nuestro rival. Nosotros no pagamos $20 mil dólares por nadie, rotundamente no”, agregó.