Luis Fernando Suárez reconoce que renovación de la Sele ha sido complicada

El técnico de la selección nacional, Luis Fernando Suárez, habló ayer durante 19 minutos con periodistas de la emisora deportiva colombiana Antena2 y explicó por qué le ha costado tanto el proceso durante esta eliminatoria.

Luis Fernando Suárez habló en Antena2, Colombia. Foto Alonso Tenorio

Suárez dijo que la renovación del futbol tico ha estado ruda, por lo que se debe revisar el trabajo de las ligas menores, ya que dio a entender que muchos de los prospectos que deberían tomar la batuta, no lo han hecho.

“Aquí siempre hay una expectativa grande porque Costa Rica, por lo general, es de los invitados al Mundial, pero la evolución del fútbol de Centroamérica iguala todo…”, expresó en la entrevista para justificar que otras selecciones han logrado mejorar su nivel, lo cual complica las cosas.

A Suárez también le preguntaron sobre lo que piensa del próximo juego contra Canadá.

“Canadá hace cosas bastante bien, porque tiene buenos jugadores, pero ha trabajado hace más de cinco años y un poco más con Benito Floro (técnico del 2013 al 2016), por lo que se ven esos resultados”, dijo.

Luis Fernando habló con sus compatriotas poco antes de dar a conocer la lista de seleccionados este sábado, al mediodía, de cara a las mejengas eliminatorias ante Canadá y Honduras, donde muy probablemente los nombres de las anteriores convocatorias vuelvan a sonar.

El periodista José Alberto Montenegro, de Tigo Sports, rechazó algunas de las explicaciones que dio Suárez en la entrevista, aunque en otras le dio la razón.

Montenegro dijo que eso de la evolución del fútbol centroamericano es una venta de humo porque México, Estados Unidos y Canadá comandan las posiciones y Costa Rica está viva por la misma inconstancia de los países de la región.

“México y Estados Unidos han tenido consistencia, pero Honduras destituye técnico por malos resultados, Panamá saca los partidos en la medida de lo que se esperaba y El Salvador está ahí. Hay una distorsión entre lo que dice y los resultados”, dijo.

Montenegro le da la razón a Suárez con respecto a Canadá, selección que lleva trabajando de forma seria desde hace rato, mientras que en Costa Rica las cosas se hacen a la ligera.

“No ha demostrado en cuatro meses una intención clara de renovación porque juega con los mismos de hace siete años y a los futbolistas jóvenes que convoca, no les da la oportunidad. Le percibo un desconocimiento amplio sobre los jóvenes del mercado. Claro, esa renovación no es culpa de él”, comentó.

“Canadá sí tiene trabajo, pero eso no quita que futbolísticamente no evolucionemos en lo absoluto. La Sele va para atrás y creo que evidentemente cuando dice que Canadá ha tenido trabajo acumulado, y nosotros no, no deja de tener razón. Ahora trata de hacer en una semana con un microciclo lo que no se hizo en tres años. Si argumenta eso, tiene toda la razón”, comentó.

José Alberto Montenegro le refutó algunos puntos a Suárez. Archivo.

El periodista dijo que no confía mucho en el discurso del colombiano.

“Lo siento confundido, y lo percibo estancado con la realidad del 2014, sigue creyendo que Bryan Ruiz, que Celso Borges, en su momento ‘Pipo’ González son los de hace siete años y pese a ello, y que los ha tenido, no tiene la capacidad de reacción para generar cambios sustanciales en la convocatoria.

“A todo eso le falta manejo, espero una selección con un trabajo defensivo más sólido, con mejor manejo táctico, con mejor lectura de juego”, expresó Montenegro.