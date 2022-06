Luis Fernando Suárez se mostró dolido al decir quiénes quedaron fuera del juego del repechaje

El técnico de la selección nacional, Luis Fernando Suárez se mostró dolido al revelar los nombres de los jugadores que no irán al partido del repechaje. José Cordero. (Jose Cordero)

Dolido se mostró el técnico de la selección nacional, Luis Fernando Suárez, al anunciar quiénes quedaban fuera de la lista para el partido del repechaje contra Nueva Zelanda en Catar.

Los desafortunados fueron el portero Esteban Alvarado y los jugadores Allen Guevara, Juan Luis Pérez, Ricardo Blanco y Roan Wilson.

“Los dos arqueros, junto con Keylor, son Leo (Moreira) y Aarón Cruz. Tengo un inmerso dolor de tenerlos que sacar, hablé con los muchachos y los demás van a viajar el día de mañana (lunes).

“Es lo que más me duele porque son muchachos que tienen muy buena condición y lo único que les pedía era que no bajaran los brazos, que sigan trabajando”, dijo el entrenador.

[ Dos seleccionados más tienen covid-19 ]

Sobre el caso de Juan Pablo Vargas, el técnico, detalló que la idea es que el defensor viaje, pero deben esperar al resultado negativo de una nueva prueba covid-19 que se le hará a mediados de esta semana.

Con Juan Luis Pérez se está aguardando que se resuelva una situación con una convocatoria con la selección sub-20 de Nicaragua.

“Estamos buscando que haya claridad sobre una inscripción de un torneo sub-20 con Nicaragua, estaba cumpliendo las reglas acá, pero hay que oficializarse, que la Federación Nicaragüense lo baje de la lista, que la de Costa Rica haga la gestión para que él tenga la posibilidad de representar al país”, manifestó Suárez.

El lateral Ricardo Blanco no viajará a Catar para el repechaje. José Cordero. (Jose Cordero)

“Todos estamos en Catar”

Sobre el partido contra Martinica de este domingo, el entrenador comentó que estaba deseando que se acabara.

“El balance es complicado hablarlo porque lo que quería era que terminara el partido, independientemente del resultado, porque todos inconscientemente tenemos la mente en Catar.

“Manejar este partido desde la parte táctica y desde la estrategia es muy difícil y por esa razón tuvimos algunos problemas en defensa. Lo que queríamos era guardarnos un poco, era normal, por lo que estamos buscando, la clasificación al Mundial”, afirmó.

También dijo no estar contento por el encuentro.

“Durante esta charla lo he dicho, que no estoy contento, pero también he dicho que era lo esperado, porque porque todos estamos en Catar, nadie esta acá y esperaba más, pero no estoy preocupado. No reviste mucha crítica de parte mía por esas situaciones que son futbolísticas, estás pensando en un Mundial más que en la Liga de Naciones”, manifestó.

[ ¡Ser tico en Catar es rudo! Cero guaro y están prohibidas las muestras de cariño ]

Suárez contó cómo se siente antes del juego clave contra Nueva Zelanda.

“Estoy muy estresado, tengo mucho miedo, pienso mucho en el partido, me despierto a cada rato pero creo que eso es la edad, por la próstata no creo.

“Pero estoy bien en la parte emotiva, me siento fuerte, respaldado, he dejado de lado otras cosas que son terribles, como el egoísmo. Me he juntado de gente interesante, que no solo es el cuerpo técnico, sino grandes jugadores que desean salir adelante y eso es lo que más tranquilidad da en todo sentido”, señaló.

Sobre los contagios de coronavirus en el combinado patrio opinó que es una de las tantas situaciones con las que debe lidiar.

“El covid es una cosa más, una pata más que le nace al gato, uno siempre debe estar conviviendo con lesiones, sanciones, buenos momentos de unos, mal momento de otros y hay que tratar de manejarlos de la mejor manera”.