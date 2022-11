Luis Fernando Suárez: “Son valientes al decir que quieren ser campeones”

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, alabó a los jugadores por la valentía de decir que quieren ser campeones del mundo y asegura que son cosas que no se deben criticar, más bien recalcar.

Futbolistas como Celso Borges, Kendal Waston, Bryan Ruiz, Bryan Oviedo, Jewison Bennette, entre otros, han manifestado públicamente el deseo de ser campeones del mundo y que lucharán por eso.

Luis Fernando Suárez alabó a los muchachos por decir eso y pidió no criticar tanto. (Jorge Castillo)

“Son valientes por decir esas cosas, y es bueno resaltarlo. Hoy leí declaraciones hablando de Alphnso Davies (jugador de Canadá) con respecto a la situación que vivió, hablan bien del caso de él y dónde está hoy, cómo lo consiguió pero cuando un muchacho de aquí dice que quiere ser campeón del mundo entonces se dice que es un iluso, un soñador…”, dijo en declaraciones tomadas de Deportivas Columbia.

Añadió que cuando las cosas suceden afuera se destacan, pero que cuando son en Costa Rica se tienden a minimizar.

“La gente de Costa Rica sueña y es valiente, eso es necesario recalcarlo y de pronto no criticar tanto”, añadió Suárez.

También dio a entender que el portero Keylor Navas podría ser titular este jueves en el partido ante Irak.

“Está listo, cuando viene a la Sele es el primero en la fila, el más alegre, el que más disposición tiene, eso es bueno. Creo que sí (le hace bien jugar el jueves). No le veo problema, él siempre está, cuando viene a la Sele lo que él quiere es jugar y si lo quiere hacer, aunque esté cansado, que no lo está, no veo problema”, expresó el entrenador de la Tricolor.

Costa Rica enfrentará a Irak este jueves a las 8:00 de la mañana hora costarricense y será el último partido formal y amistoso antes del debut mundialista, el 23 de noviembre ante la Selección de España.