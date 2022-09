Luis Fernando Suárez tiene un gran temor y lo confesó

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez tiene un gran temor como entrenador de la Tricolor y lo confesó en Corea del Sur.

El entrenador contó sus miedos mientras a la vez dijo que este martes ante Uzbekistán, a las 12 medianoche, utilizará un equipo totalmente diferente al que utilizó contra Corea del Sur.

Luis Fernando Suárez pretende ser lo menos injusto con los jugadore. Fedefútbol

" Mi único problema es llegar a ser injusto con algunos jugadores y seguramente lo seré, porque se quedarán algunos que merecían estar en el Mundial. Intentaremos equivocarnos lo menos posible, hacer todo para que sea la mejor selección, porque lo que viene será una exigencia muy alta”, expresó el técnico.

La carcajada de Brandon Aguilera muestra el positivismo del grupo. (Fedefutbol)

En parte, esa es una de las razones por las cuales Suárez cambiará a todo el equipo.

“La idea es que los 26 jugadores que trajimos a la gira por Corea tengan la posibilidad de jugar. Me parece que es justo y necesario, para que cada uno muestre sus condiciones y ver cómo está, pero también para que yo pueda tomar mi concepto y la mejor forma es viéndolos jugar con la Selección”, indicó Suárez.

Luis Fernando Suárez: “La gente hizo mucho para que esto se consiguiera”

El entrenador indicó que el ambiente que se vive a lo interno de la Selección es el mejor, pero también se siente en el aire esa sed de competir y no dejar el menor margen para que les quiten un puesto en la lista final.

“El grupo es muy unido y cuando llega alguien nuevo lo acuerpan, pero también le exigen que se meta en la disciplina del equipo y eso me parece una buena señal”, añadió.

Luis Fernando Suárez: “Cada vez que se encuentran, se les ve la alegría”

Luis Fernando Suárez habló de la actitud del equipo durante el juego ante los anfitriones, pero sobre todo la transición que se hizo de pasar de ser dominados a dominar las acciones del partido.

Kendall Waston podria jugar ante los uzbekos. (Fedefutbol)

“Ante Corea, después del minuto 30, el equipo tuvo un buen crecimiento; creo que tuvieron un acto de rebeldía y dijeron ‘basta ya que nos dominen tanto’ y desde ahí empezaron a jugar distinto y eso fue muy bueno, me gustó mucho. Por lo que debemos de enfatizar esos momentos, aprovecharlo para alimentar la garra y entrega de cada jugador”, añadió el estratega.

Suárez también se refirió al duelo en la portería y si eso le genera un dolor de cabeza extra. “No tengo un dolor de cabeza por los guardametas, me parece que tenemos muy buenos arqueros, incluso de los que no han estado conmigo en Selección me parece que hay buenos prospectos, por lo que por ese lado estamos tranquilos”.