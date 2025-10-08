Luis Fernando Suárez sorprende al hablar de Reinaldo Rueda y su cariño por Honduras

Luis Fernando Suárez, exentrenador de la Selección de Costa Rica, destacó que no hay un claro ganador, sobre el duelo entre costarricenses y hondureños, pero sí fue contundente al hablar del entrenador del equipo catracho Reinaldo Rueda.
Suárez, quien también dirigió a la Selección de Honduras, en el camino hacia Brasil 2014, dio una entrevista al medio CA Sports y esto dijo sobre su compatriota, el entrenador de la “H”.
“A Reinaldo le voy a escribir antes del partido para que sienta mi energía. Al país, muchas gracias; si hoy soy alguien en el fútbol internacional es por lo que hice en Honduras.
“Viví cosas muy lindas ahí, me siento orgulloso de haber vivido en un país tan hermoso y solo les deseo lo mejor en lo futbolístico y en todo sentido”, destacó el entrenador sudamericano.
