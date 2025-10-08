Deportes

Luis Fernando Suárez sorprende al hablar de Reinaldo Rueda y su cariño por Honduras

Luis Fernando Suárez, extécnico de la Selección de Costa Rica, habló de su compatriota Reinaldo Rueda

Por Yenci Aguilar Arroyo
Luis Fernando Suárez, extécnico de Costa Rica dijo que previo al juego contra Honduras saludará al entrenador Reinaldo Rueda. John Durán. (JOHN DURAN)

Luis Fernando Suárez, exentrenador de la Selección de Costa Rica, destacó que no hay un claro ganador, sobre el duelo entre costarricenses y hondureños, pero sí fue contundente al hablar del entrenador del equipo catracho Reinaldo Rueda.

Suárez, quien también dirigió a la Selección de Honduras, en el camino hacia Brasil 2014, dio una entrevista al medio CA Sports y esto dijo sobre su compatriota, el entrenador de la “H”.

“A Reinaldo le voy a escribir antes del partido para que sienta mi energía. Al país, muchas gracias; si hoy soy alguien en el fútbol internacional es por lo que hice en Honduras.

“Viví cosas muy lindas ahí, me siento orgulloso de haber vivido en un país tan hermoso y solo les deseo lo mejor en lo futbolístico y en todo sentido”, destacó el entrenador sudamericano.

