¿Luis Javier Paradela estará para el juego entre Saprissa y Liberia? Medford sorprende con el estado de su delantero

¿Estará Luis Javier Paradela en el juego ante Liberia del próximo domingo?

El domingo anterior, previo al partido de ida de la semifinal, Saprissa informó de la situación del futbolista:

“El jugador Luis Paradela presenta una lesión muscular. Se realiza un seguimiento diario de su evolución”.

Este miércoles, se le consultó al técnico morado Hernán Medford sobre la condición del delantero y esto dijo:

Luis Javier Paradela aún es duda para el juego entre Saprissa y Liberia, del próximo domingo. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jose Cordero)

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“El equipo está bastante bien; creo que una semifinal es de motivación jugar en casa; obviamente, nos estamos preparando con el trabajo que hacemos entre semana.

“Todo positivo, estamos viendo si (Paradela) puede llegar a este partido; no está descartado”.

El juego de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 será este domingo 10 de mayo, a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa. El primer duelo cerró con empate 1-1.

A lo interno

También se le consultó sobre Pablo Arboine y así respondió:

“Es un tema que manejamos a lo interno; si le hablo a cada uno de ustedes de un jugador, termino dando la alineación.

“Cuando se pueda reservar un poco, lo hacemos; a mí me gustaría saber cómo anda Liberia hoy, es una ventaja para poder hacer trabajos”.