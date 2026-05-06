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¿Luis Javier Paradela estará para el juego entre Saprissa y Liberia? Medford sorprende con el estado de su delantero

Luis Javier Paradela se perdió el primer juego de la semifinal ante Liberia, por una lesión muscular

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Por Yenci Aguilar Arroyo y Eduardo Rodríguez

¿Estará Luis Javier Paradela en el juego ante Liberia del próximo domingo?

El domingo anterior, previo al partido de ida de la semifinal, Saprissa informó de la situación del futbolista:

“El jugador Luis Paradela presenta una lesión muscular. Se realiza un seguimiento diario de su evolución”.

Este miércoles, se le consultó al técnico morado Hernán Medford sobre la condición del delantero y esto dijo:

Saprissa Cartaginés Jornada 4 campeonato de fútbol primera división 25-01-2026 En la foto: Calentamiento de los equipos, Jose Francisco Porras Fotografía Jonathan Jiménez Flores
Luis Javier Paradela aún es duda para el juego entre Saprissa y Liberia, del próximo domingo. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jose Cordero)

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“El equipo está bastante bien; creo que una semifinal es de motivación jugar en casa; obviamente, nos estamos preparando con el trabajo que hacemos entre semana.

“Todo positivo, estamos viendo si (Paradela) puede llegar a este partido; no está descartado”.

El juego de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 será este domingo 10 de mayo, a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa. El primer duelo cerró con empate 1-1.

A lo interno

También se le consultó sobre Pablo Arboine y así respondió:

“Es un tema que manejamos a lo interno; si le hablo a cada uno de ustedes de un jugador, termino dando la alineación.

“Cuando se pueda reservar un poco, lo hacemos; a mí me gustaría saber cómo anda Liberia hoy, es una ventaja para poder hacer trabajos”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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