Luis Marín hizo curioso cambio para mostrar que lo de San Carlos está lejos de agüizotes

Ante Herediano, Luis Marín se cambió para mostrar que lo de San Carlos no tiene que ver con cábalas. Foto; Prensa San Carlos.

Hoy por hoy el equipo en mejor forma en el fútbol tico es San Carlos.

El cuadro de Luis Marín arrastra una racha de ocho triunfos al hilo, cinco de ellos vienen desde el torneo anterior y es líder del Clausura 2024.

Los Toros del Norte cerraron el campeonato pasado con cinco victorias seguidas y arrancaron el vigente hilando tres triunfos, el único que lo ha hecho en este certamen, con nueve puntos,

Luego de derrotar a Santos en la segunda fecha, a Yiyo le consultaron por la curiosidad que hasta ese momento en todos las victorias había usado la misma ropa y si aquello se trataba de un agüizote o algo parecido, muy normal en el mundo del fútbol y respondió que en realidad era una casualidad, porque él no cree en esas cosas.

Para la siguiente mejenga, la de este sábado ante el Herediano, el técnico demostró que lo que dijo no era paja, pues llegó con otra ropa, rompiendo la cábala que le señalaba más de uno y “a pesar” de eso, los Toros mantuvieron su bravía y volvieron a ganar, demostrando que lo suyo no por pasa por cuentos o creencias de camerino sino por un trabajo serio y muy enfocado.

¿El tema de la ropa ha sido un agüizote o más una casualidad? Pues fue algo que llamó mucho la atención cuando se lo preguntaron hace unos días.

No, no, no, acá esto es fruto del trabajo, el sábado pasado cambié la ropa, cambié pantalón y muchas cosas porque eso no es por nada especial. Usé la misma ropa durante muchos partidos y esos se han ganado, pero no tiene nada que ver. No soy un técnico agüizotero ni nada de eso, yo creo que las cosas se dan por trabajo y por el esfuerzo de los muchachos, la determinación que ellos tienen y el trabajo diario, no es algo en lo que crea.

A como es mucha gente en el mundo del fútbol, jamás se hubieran cambiado de ropa en las condiciones que venía su equipo para no tentar a la suerte ¿Eso es una muestra de la confianza que tiene en su trabajo y que no cree en esas cosas?

Sí, exactamente, yo también lo hice para mandar un mensaje que las cosas son así, que los últimos siete partidos se había dado la casualidad que había usado la misma ropa y habíamos ganado, pero que no tenía nada que ver con eso, no, no. Nosotros nos enfocamos en cosas reales, que podemos manejar, lo cual es el trabajo diario nuestro con los muchachos.

Por siete partidos Luis Marín usó esta mudada en los partidos de San Carlos. Foto: Prensa San Carlos.

¿A qué se debe el momento tan bueno que vive su equipo?

Esto es fruto del trabajo, del proceso, del esfuerzo diario, la constancia, saber que los procesos dan resultados cuando se deja trabajar, que por supuesto todos los días tratamos de mejorar todos los puntos del equipo, en defensa, en ataque, la parte mental, física. El fútbol es un deporte que usted siempre tiene que estar tratando de mejorar independientemente de los resultados.

Creo que la clave ha sido enfocarnos en la mejora del equipo en lo individual y colectiva, no nos hemos enfocado o puesto a pensar en récords o esas situaciones, sino en el trabajo diario, focalizarnos en el día a día y nada más.

¿Cómo mantiene al jugador enfocado y que cosas como los récords o lo que habla la prensa y los aficionados no lo distraiga o sea una presión extra?

Nos hemos enfocado en hacer entender a los jugadores que el camino es este que hemos marcado, que no tenemos que pensar más allá de una mejora diaria, que cada uno se enfoque en mejorar porcentaje de su rendimiento día a día, creo que la clave es esa, no distraernos en otras cosas

La del sábado es una victoria que da mucha credibilidad por lo que es ganarle a un equipo grande en su casa y además fue el único equipo que sacó el triunfo en la jornada, sin demeritar lo hecho en las primeras dos fechas, ¿son de esos partidos que dan un golpe más fuerte?

Sí, sí, lógicamente cuando usted le gana a un equipo favorito, a un equipo como Herediano que siempre es favorito a ser campeón o Saprissa o Alajuela, lógicamente en la prensa suena más. Vende más y llama más la atención digamos, pero nosotros vemos a todos los rivales con mucho respeto y de la misma manera, todos tienen sus virtudes y defectos, ningún rival es sencillo.

Si usted lo toma para bien y lo sabe manejar bien, ganar estos partidos puede ser un envión anímico importante, de confianza, el hecho de ganarle a un equipo tan fuerte como Herediano con todo lo que tiene.

Ante Herediano, San Carlos dio un golpe importante. Foto: Prensa San Carlos.

El jueves enfrentan a otro grande como lo es Alajuelense, ¿Cómo ven ese partido?

Muy difícil, vamos a jugar con un equipo igual que Herediano que tiene una planilla muy buena, que tiene mucho talento y calidad, un buen entrenador que tiene un proceso largo en la institución, que tiene una base de trabajo muy sólida y que definitivamente será un rival durísimo.

Creo que ellos son siempre favoritos porque así lo demanda la historia, es un equipo siempre pelea campeonatos y finales, de muchísimo respeto, para nosotros será un hueso durísimo.