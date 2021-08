Luis Marín quiere encontrar a un Javon East para Alajuelense

Javon East cumple con las características que Luis Marín pide en un delantero. Fotografía José Cordero Javon East cumple con las características que Luis Marín pide en un delantero. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

El entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, Luis Antonio Marín, tiene claro lo que quiere para reforzar el ataque de su equipo, área que para muchos urge fortalecer por lo visto en el arranque del Apertura 2021.

Luego de la salida de Jurguens Montenegro, se ha hablado mucho sobre la necesidad de suplir esa plaza para además meterle competencia a jugadores como Johan Venegas y Marcel Hernández, más tomando en cuenta que el cubano no puede jugar los partidos fuera del país de la Liga Concacaf.

Previo al duelo de este sábado ante el Herediano, La Teja le consultó al Yiyo cuáles son esas cualidades que busca en un delantero y le pusimos de ejemplo a Javon East, atacante que este miércoles les clavó un golazo y Marín conoce muy bien por su paso por Santos.

“Este muchacho que me nombrás, Javon, por supuesto es el delantero ideal que a uno le gustaría porque es rápido, tiene gol, es movedizo, hábil, pero no necesariamente está en la órbita por la parte económica.

“Javon tiene unas características que, por supuesto, a mí me encantan, algo así es como lo que a uno le gustaría. Vamos a ver si se puede traer algo así”, explicó Marín.

Un delantero que pique a los espacios, que tenga buena movilidad, que presione y lo más importante, que tenga gol, es lo que el técnico describió en otra consulta. Es decir a Javon.

“Necesitamos a alguien que nos ayude en esa parte de hacer goles”, remachó.

A pesar que Venegas y Marcel son el goleador y subgoleador del torneo, con cuatro y tres goles respectivamente, reforzar esa zona del campo pareciera ser uno de las prioridades para el técnico manudo por lo que comenta.

Realista

Luis Marín comentó que la Liga piensa en los nombres de unos seis extranjeros para reforzar su ataque. Foto: Prensa Alajuelense Luis Marín comentó que la Liga piensa en los nombres de unos seis extranjeros para reforzar su ataque. Foto: Prensa Alajuelense (Prensa Alajuelense)

El hombre tiene claro aquello que una cosa es lo que se quiere y otra es lo que se puede, por lo que antes de ponerse a soñar con un atacante como el caribeño ve primero hacia adentro si es una opción factible.

En Santos han comentado en otras ocasiones que por East pedirían no menos de $250 mil (¢155 millones) lo que no es cualquier menudo y menos después de que la Liga tuvo que aflojar la billetera por Marcel hace ocho meses. Por el cubano la Liga pagó $150 mil al Cartaginés (unos ¢93 millones).

Hasta en el lenguaje no verbal del técnico se notó que Javon es una opción por la que no lo pensaría dos veces para decirle a Agustín Lleida que haga el esfuerzo porque ya se conoce bien lo que puede dar en el fútbol nacional.

“Usted no va a traer algo que después no funcione, que no aporte, que sea un problema. A veces no es tan sencillo traer a un jugador así, hay que analizar muy bien las cosas, analizar muy bien en el mercado actualmente qué puede haber que realmente nos funcione”

“Lo que sí tenemos muy claro es tratar de no equivocarnos, tratar de que venga alguien que realmente nos aporte porque si vamos a traer a alguien en el que se va a gastar miles de dólares para que no nos aporte y sea un problema, entonces no tiene sentido. A veces en el mercado lo que nosotros queremos no es tan fácil y estamos en esa valoración”, explicó.

Yiyo reconoció que tienen cuatro o cinco opciones que están valorando para traer antes de que cierre el mercado de pases en tres semanas.

“Hay seis o siete opciones, pero bueno, como le digo, vamos a ver, porque todo depende de la parte económica, si el jugador puede venir, si está realmente bien en todo aspecto. Hay múltiples factores que dentro de lo que hay estamos visualizándolos, para ver cuál de verdad se podría incorporar. En este momento las opciones que tenemos son todos extranjeros. Extranjeros que no están acá”, detalló.

Los chamacos

Andrés Gómez estaría disponible en setiembre para volver a las canchas Fotografía: Prensa Alajuelense Andrés Gómez estaría disponible en setiembre para volver a las canchas Fotografía: Prensa Alajuelense

Agustín Lleida ha dicho en otras ocasiones que no descarta la opción de quedarse como están en ese terreno del campo y reforzar esa área con jóvenes.

Como delanteros natos la Liga cuenta con el joven de 18 años Doryan Rodríguez y para setiembre ya estaría listo Andrés Gómez, quien se recupera de una cirugía que lo tiene fuera de las canchas desde enero y deberá ir tomando ritmo.

Otra opción que Lleida comentó en el pasado, pero que no sería para este torneo, es el regreso de Jonathan Moya, cuyo préstamo con el FC Anyang de Corea del Sur acaba en diciembre. Para entonces los asiáticos tendrán que decidir entre comprar la ficha del atacante al club o devolverlo a la Liga.