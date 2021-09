Luis Marín sobre papelón manudo: “La palabra ridículo cabe perfectamente”

Marín reconoció que el resultado no es acorde a lo que es la Liga como institución. Rafael Pacheco. Marín reconoció que el resultado no es acorde a lo que es la Liga como institución. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El técnico de Alajuelense, Luis Marín, reconoció que la derrota de los manudos ante el Guastatoya fue un rotundo fracaso.

“Desgraciadamente esto no va a acorde con lo que es la Liga.

“No pensamos que pudiéramos quedar eliminados, está claro de que no era algo que esperábamos, y sucedió, el fútbol tiene estas cosas que, a veces, uno no puede comprender, lo aceptamos y no nos queda de otra que afrontarlo”, dijo Marín con una cara que estaba apenas para ir a un velorio.

“La palabra ridículo cabe perfectamente, lo aceptamos con humildad que es lo que queda, seguir con la lucha”. — Luis Marín, técnico LDA

Yiyo no se anduvo por las ramas y aceptó que lo que pasó este martes es un ridículo para el cuadro manudo. Y es que la eliminación es más dolorosa porque de ganar clasificaban de una a semis y se aseguraban un puesto en Concachampions por la descalificación del Olimpia de Honduras.

“No sé si nos están costando los partidos grandes, tendríamos que hacer un análisis más profundo”, manifestó.

Los chapines ríen, los manudos lloran. John Durán. Los chapines ríen, los manudos lloran. John Durán. (JOHN DURAN)

No piensa renunciar

Sobre su continuidad en el equipo erizo, Marín no piensa renunciar y aseguró seguir como entrenador de Alajuelense, hasta que sus superiores así lo decidan.

“No he conversado con Lleida (gerente deportivo manudo) y es una pregunta que no puedo responder. Seguiré trabajando hasta que los superiores decidan otra cosa, seguiré trabajando con todo mi esfuerzo para lo que me trajeron, por los objetivos del equipo”.

Luis no escondió que el resultado un golpe duro a la institución.

“No lo esperábamos, definitivamente no es un resultado acorde con lo que es la institución. La palabra ridículo cabe perfectamente, lo aceptamos con humildad que es lo que queda, seguir con la lucha”, recalcó.

[ Olimpia de Honduras y el Inter de Surinam descalificados de Liga Concacaf ]

El técnico justificó los cambios que hizo y aseguró que el rival lo superó porque aprovechó dos jugadas de balón parado.

“Saqué tres jugadores, pero metí tres jugadores de nivel, que nos dieron un excelente resultado y el rival aprovechó dos balones parados donde fallamos.

“Yo creo que si es culpa mía o no, si el equipo se vino abajo por los cambios tendré que asumirlo. No fuimos precisos en la definición y pecamos en los dos tiros libres que tuvimos ahí”, manifestó.