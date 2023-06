Luis Miguel Franco se confiesa y habla de su salida de Herediano

El volante de Puntarenas FC Luis Miguel Franco está muy ilusionado con su nueva etapa como jugador del Puerto y recuerda con cariño a su antiguo club, el Herediano.

Franco debió salir del Herediano ante la llegada del mexicano José de Jesús Godínez, pues se rebasaba la cuota de cuatro extranjeros como máximo por equipo.

En el club estaban, aparte de Franco y Godínez, Juan Miguel Basulto y Diego González (estos cuatro mexicanos) y el brasileño Kennedy Rocha.

Luis Miguel Franco quiere sobresalir con su nuevo equipo. (PFC )

El club decidió prescindir de Franco, un volante central que hace la pausa y de buenos pases filtrados y que muchos aficionados heredianos no entendieron por qué salió del club florense. La Teja habló con el volante acerca de ese y otros temas, ahora como ficha del PFC.

-¿Cómo se ha sentido en Puntarenas?

Adaptándome al calor y la humedad, no estaba acostumbrado, pero ahí vamos con ese tema, nos estamos aclimatando. El camerino, me dio la bienvenida muy bien, igual a todos los compañeros. Ve que es un grupo sano, con líderes y jóvenes pero completo. En el camerino hay excelentes personas y compañeros.

-¿Parece que Puntarenas está armando un buen equipo?

Siento que sí, la calidad que he visto en esta semana de trabajo es de que sí se va a hacer un buen torneo, he visto buenos compañeros y vamos a dar esa sorpresa.

- ¿Le gusta ese ambiente de un puerto, había vivido en uno?

El PFC está en plena pretemporada. (PFC )

No en un puerto, pero sí en playa, estuve seis meses en Cancún y en Chetumal, capital de Quintana Roo. Es similar a Cancún, Chetumal estaba más caliente, el tema es la humedad.

- ¿Cuál es su expectativa?

Sobresalir, más que nada, ser referente del equipo, aportar lo que he venido dando en todos los equipos en que he estado en cuanto a goles, visión, asistencias y orden táctico. Me voy a entregar al máximo.

- Por sus características, usted competiría con Yoserth Hernández, ¿qué le parece ese jugador?

Se me hace un excelente jugador, igual el profe sabrá como acoplarnos, acomodarnos para sacar el potencial de cada uno, más que pelear por un puesto todos debemos trabajar por el equipo y estar a disposición del profe.

- El técnico Géiner Segura lo tuvo un tiempo en el Herediano, ¿es una ventaja?

Sí, más que nada es no empezar de cero, cuando uno conoce al entrenador y sabe la idea de juego da confianza para trabajar y sacar el potencial.

- Por cierto, ¿qué significó Herediano en su carrera como profesional?

Para mí Heredia siempre va a ser un equipo que voy a llevar en el corazón, porque me abrió las puertas del fútbol de Costa Rica y por lo que pude conseguir con el equipo, aparte, me parece que conecté bien con la afición y por eso le tengo un cariño a Heredia, pero ahora estoy representando a otro club y me debo al cien por ciento donde estoy.

Luis Miguel Franco ya conoce la metodología de trabajo de Géiner Segura (PFC )

- Muchos heredianos piensan que usted no debía salir del club, ¿lo tomó por sorpresa?

- Sí me agarró de sorpresa, me comunicaron que tenía que salir del equipo, no se me avisó nada de previo. Fue repentino para mí.

-¿Y qué razones le dieron?

Solamente que tenía que salir y lo demás lo dejo allí; son temas de la directiva. Así es el fútbol.

- ¿Para usted será un partido especial cuando le toque jugar con Herediano?

Será bonito, pero vamos a dejar de lado los sentimientos y voy a jugar para Puntarenas, mi idea va a ser ganar, sea Herediano o el que sea, pero dejando los sentimientos de lado porque tengo que respetar lso colores de Puntarenas.

- ¿Mantiene contacto con los mexicanos de Heredia, Juan Miguel Basulto, Jesús Godónez, Diego González?

Con el que más platico porque hice buena amistad es con Basulto. Con Godínez estuve poco, una o dos semanas. Con Diego no platicaba todo el tiempo, pero siempre que podemos nos saludamos.

- ¿Siente más responsabilidad al ser de los fichajes más sonados del PFC?

Yo no me presiono porque sé a lo que vengo, lo que yo mismo me planteo, esto lo tomo como un bonito reto en lo personal, quiero destacar y poder aportar al equipo para que funcione bien y para que la afición esté contenta con mi trabajo.