Luis Paradela: “Me mentalizo en lo que quiero”

El cubano del Deportivo Saprissa, Luis Paradela, anotador de dos goles en la paliza de este sábado 4 a 0 sobre Pérez Zeledón, dijo que nunca le pesó la chema morada por su mentalidad.

Paradela metió los dos primeros goles de Saprissa y le puso un bombón a Javon East que el jamaiquino no aprovechó y después provocó el penal que transformó en el cuarto gol Marvin Angulo.

Felipe Castro le preguntó por qué desde el primer partido se vio bien mientras que otros que llegan a equipos grandes, les pasa la camiseta.

Luis Paradela anotó doblete y sigue pegándola con Saprissa. (JOHN DURAN)

“Por la mentalidad, me mentalizo en lo que quiero y sé lo que tengo que hacer en la cancha y no me centro fuera de este rectángulo solo dentro, y trabajo y lucho para que las cosas salgan bien”, expresó.

Luis Paradela reveló un lado poco conocido de su amigo y compañero Javon East

Dijo que es muy bonito poder contribuir con el equipo a alcanzar la victoria, que llegó al país a eso.

“El equipo ha ganado en intensidad, estamos conscientes de que estamos haciendo bien las cosas, pero falta. ¿Viste cuantas tuvimos? Y solo cuatro goles metimos”, añadió.

Aseguró que el hecho de que haya un once titular le da confianza al equipo.

“Todos estamos unidos y sabemos lo que queremos y eso me da confianza para seguir adelante”.