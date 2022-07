Luis Paradela reveló un lado poco conocido de su amigo y compañero Javon East

Javon East y Luis Paradela esperan trasladar toda su química afuera de la cancha al terreno de juego. (JOHN DURAN)

El cubano Luis Paradela y el jamaiquino Javon East están deseando tener el chance de demostrar que como morados pueden hacer las mismas diabluras que hacían en el Santos, equipo del que proceden ambos, aunque parece que este domingo no podrá ser.

El miércoles los morados se quedaron con el clavo de verlos jugar en Pérez Zeledón porque aún falta un trámite en sus permisos de trabajo, luego de cambiar de patrono, gestión que corren por resolver.

La química que tienen tanto adentro, como afuera de la cancha viene desde que jugaban en Guápiles hace año y medio, donde pasaban gran tiempo juntos a pesar que no hablan el mismo idioma.

Luis nos contó cómo hacen para llevarse tan bien y que el idioma no sea una barrera, cosa que nunca ha sido un obstáculo.

[ Luis Paradela: el cubano acostumbrado a llegar primero donde otros no se imaginaban ]

“Siempre nos entendimos muy bien porque el idioma del fútbol es universal, él no habla español, eso ustedes lo saben, dice dos que tres palabras, nada más, como yo no hablo inglés, digo tres o cuatro palabras, pero en la cancha nos hemos entendido muy bien, hicimos química y esperemos que ahora sea igual o mejor”, comentó el cubano.

Ya sea en Guápiles o en otros lugares, ambos salían a comer juntos regularmente o Luis iba a la casa de Javon, pues el jamaiquino es bueno para con la cuchara, confesó Paradela.

“Nos llevamos muy bien, cuando tenemos tiempo cenamos o almorzamos juntos. A él le gusta cocinar, es algo en lo que se mete mucho, le gusta hacer como un rice and beans, pero al estilo jamaiquino y como un pollo asado que le sabe muy bien. Tiene muy buena cuchara”, destacó.

A Luis le gusta bastante el rice and beans, pero sin picante, porque es bien malo para el chile, detalle al que no se ha acostumbrado mucho, a diferencia de Javon que sí le cuadra el picantito. Paradela también le entra a un buen gallopinto, que no es muy diferente a lo que se sirve en Cuba.

[ Novia del morado Luis Paradela contó cuál era el sueño del jugador al llegar a Costa Rica ]

Luis Paradela y Javon East además se reunieron con Pablo Arboine en el Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Un plus

Los números de los dos en Santos son buenos, Javon hizo 43 goles en 93 partidos con el Santos, mientras que Paradela hizo 13 en 52 encuentros, aunque Luis es más un volante de llegada.

Esos números se explican desde la buena relación que tienen en general, lo que el cubano cree que en Saprissa le pueden sacar aún mucho más el jugo, situación que aumenta la confianza de ambos.

“Jugar con él es algo que te da un plus, el poder jugar con un compañero con el que ya llevo tiempo, año y medio jugando con él y nos vamos juntos a Saprissa. Es algo que te da un toque más de confianza, saber que lo tienes a la par, que te puedes combinar con él”, dijo el cubano.

[ Jeaustin Campos: “Los requisitos de Javon y Paradela estaban en orden” ]

Los dos ganaron en torneos consecutivos el premio al mejor extranjero del torneo, Javon en el Apertura 2021 y Luis en el Clausura 2022, lo que justifica en parte las expectativas que siente la afición morada por ambos jugadores.

“Jugar en Saprissa no diría que es presión, sino reto, como todos los retos, es uno mayor, bastante grande porque mediáticamente se habla más, que se está un escalón por encima de varios clubes, al final es el público siempre el que decidirá, ellos quieren show, espectáculo, ganar y eso tenemos que retribuirlo de esa manera”, expresó Paradela.

El hombre la tiene clara, al parecer.