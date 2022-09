Luis Paradela ya anotó en el Morera. ¿Repetirá en el clásico?

El delantero Luis Paradela quiere romper la red del Morera Soto, en el clásico nacional. John Durán. (JOHN DURAN)

El delantero del Saprissa, Luis Paradela, quiere anotarle a Liga Deportiva Alajuelense el sábado en el clásico nacional y está listo para enfrentar a los manudos vistiendo la camisa del Monstruo.

El cubano es el actual goleador del Deportivo Saprissa, lleva ya 4 tantos en el certamen y reconoció la importancia de romper la red del Morera Soto.

En el estadio rojinegro, el caribeño ha anotado únicamente en una ocasión, vistiendo la camisa santista: ocurrió el 7 de marzo del año pasado, en el juego contra los manudos que finalizó con empate 1-1.

En el Ebal Rodríguez, Luis Javier le anotó a los manudos el 3 de diciembre del año pasado, en ese juego hizo doblete. Ese día, los caribeños derrotaron a los erizos 3-2.

“¡Claro que quiero anotar goles y más cuando es un clásico! Es un partido sumamente importante, obviamente quiero anotar y ganar”, sentenció.

Paradela no le da muchas vueltas al encuentro contra los erizos y añadió que se ha preparado de forma muy responsable.

“Es el primer clásico que voy a jugar y no debemos preocuparnos ni ponernos una carga extra, porque al final es un clásico. Sabemos lo que nos vamos a jugar ahí, pero igual vamos partido a partido por el objetivo”.

“Uno se prepara para todos los partidos, obviamente para estos partidos uno se debe preparar mejor, porque es un clásico, no es lo mismo enfrentar un Alajuelense-Santos que un Alajuelense-Saprissa... Entonces mentalmente uno se prepara mejor, físicamente también, durante toda la semana para enfrentar este partido tan importante”, expresó.

El capitán morado, Mariano Torres confirmó que esta es una semana importante, pero más allá del juego contra los alajuelenses, desean mantener la buena racha en la que se encuentra el Sapri.

Sobre la Liga Concacaf. A Mariano le preguntaron si no participar en la Liga Concacaf les ayuda en la preparación al clásico. “Saprissa siempre tiene que estar en torneos internacionales, es el más grande del país. Vamos a tener menos descanso y preparación entre partido y partido, pero como jugador siempre voy a querer representarlo a nivel internacional y nacional”.

“Saprissa está jugando bien, haciendo en los partidos las cosas que necesita para ganar un partido, no sé si está jugando mejor o peor que la Liga, no sé y no lo voy a decir. El objetivo es el clásico, pero manteniendo lo que estamos haciendo, es algo único, especial que se vive y cuando ganás la mitad del país va a estar feliz”, afirmó.

El argentino agregó que desean ir acortando la distancia con el Herediano.

“Lo vamos a jugar en una cancha que está en muy buenas condiciones, tiene un piso muy bueno como el nuestro, como el nacional. Personalmente si les tocó el sorteo a ellos, a mí no me corresponde; la verdad aceptamos y tocó jugar en la cancha de ellos... lo tenemos que tomar de buena manera”.

“Es una semana especial, es un clásico, pero lo más importante es mantener lo que estamos haciendo, estamos a 6 puntos de Heredia y el objetivo es alcanzar a Herediano en la general”, dijo.

Mariano tiene una deuda con el gol en la casa de los liguistas, pero eso no lo presiona.

“Me ha tocado marcarle a la Liga pero en este estadio (Ricardo Saprissa). No he tenido la oportunidad (en el Morera), pero no me vuelvo loco, no me desespero, no soy un 9 que necesita marcar así siempre y si me toca bienvenido, voy a estar feliz siempre y cuando sea para ayudar al equipo”, sentenció.