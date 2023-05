Luis Ronaldo Araya hará feliz a los heredianos con esta declaración

El volante creativo, Luis Ronaldo Araya, dio sus primeras declaraciones como jugador del Herediano y, sin duda, causarán polémica entre los aficionados del Cartaginés.

El número diez brumoso dijo que para él no fue difícil tomar la decisión debido a una razón obvia.

Luis Ronaldo Araya luce la chema del Team en el parque de Heredia. (Facebook)

“Mi familia siempŕe ha sido herediana, siempre me he criado con personas heredianas; entonces, la decisión no fue difícil y me gusta mucho el equipo y que hay buenos jugadores”, confesó.

“Soy una persona humilde trabajadora, vine a aportar, a ganarme un puesto y espero que me reciban con los brazos abiertos. Quiero ganar muchos títulos y, en lo personal, estar acá abre puertas de la selección, ir al extranjero, entonces quiero hacer las cosas bien y ganarme eso”.