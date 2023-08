Luis Ronaldo Araya revela una situación que vivía en el Cartaginés

Luis Ronaldo Araya, volante del Club Sport Herediano, reveló una situación que dice le tocaba vivir muy a menudo en su antiguo equipo, el Cartaginés.

Araya ha tenido un buen inicio de temporada con los florenses, ha sido titular en todos los partidos, lleva dos goles y dos asistencias en tres partidos del campeonato nacional, con 224 minutos.

En el Team ha logrado terminar un partido y ha salido de cambio en otros dos, pero se siente con más protagonismo y en un gran nivel de juego.

Ronaldo Araya habla del Cartaginés

“En Cartago siempre estuve bien, para los 90 minutos, pero se me tachó que solo estaba para sesenta minutos y no era verdad, hubo partidos que jugué los 90 minutos bien. Creo que he trabajado, hice una buena pretemporada, me he preparado bien físicamente para jugar los noventa minutos o como ahorita, que he jugado los cuatro partidos seguidos (incluye el de la Copa Centroamericana ante el Diriangén).

El volante del cuadro florense, que en la victoria 2-1 ante Saprissa puso la asistencia en un gol, el de Elías Aguilar, manifestó que no solo él, sino todas las nuevas incorporaciones del Team se han acoplado a la perfección al camerino rojiamarillo, bajo el mando de Jeaustin Campos.

“Se ha armado un buen grupo, hemos llegado y queremos aportar, nos reciben de buena manera, el camerino está unido, fuerte y nosotros somos conscientes del equipo en el que estamos. Tenemos que demostrar por qué nos trajeron. Estoy contento, el equipo se ve bien”, comentó.

Luis Ronaldo Araya puso una asistencia en la victoria ante Saprissa. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

También dijo que los aficionados heredianos no se deben conformar con este rendimiento que hasta ahora han dado, pues prometió que todavía están para más cosas.

“La consigna que tiene el profe es que nos juntemos, que juguemos bien y de eso se trata. Físicamente estoy bien, repito, estoy contento de estar acá, he trabajado para hacer bien las cosas, para ganarme un puesto porque hay muchos jugadores que tienen talento, que pelean el puesto y el profe me dio la partida y lo hago de buena manera”, añadió.

Ronaldo también se refirió a la seguidilla de partidos y al posible arrastre de piernas que podrían estar empezando a sentir algunos jugadores por no haber rotación, acorde al método de Campos.

“Hay partidos que son de mucha exigencia, el del miércoles en Nicaragua, el de Saprissa, fue un gran partido, ellos son un grupo que pelea, es fuerte, con el pasar de los partidos se va a ir viendo qué es lo mejor, si hay que descansar o se debe seguir”, añadió.

“Yo estoy trabajando para jugar cuando me necesiten porque otros compañeros pelean por el puesto, a veces se va a tener que descansar, nosotros somos futbolistas y nos debemos a esto. Hicimos una buena pretemporada, el equipo está bien preparado y hemos demostrado que podemos jugar los noventa minutos. No hay problema”, añadió.

Araya comentó que la temporada es muy complicada porque hay buenos equipos, pero que el Team hace las cosas de manera responsable.

“Vamos de menos a más, hemos jugado partidos difíciles contra equipos complicados, los hemos sacado bien, debemos seguir por ese camino, seguir trabajando. Jugamos domingo, miércoles y de nuevo entre semana, es complicado, pero el equipo trabaja bien”, finalizó.