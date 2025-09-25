Luto en el fútbol: falleció Billy Vigar, exjugador de las ligas menores del Arsenal

El delantero Billy Vigar, exjugador del Arsenal falleció este jueves, a los 21 años. Instagram. (Instagram./Instagram.)

El joven futbolista inglés Billy Vigar, exjugador de las ligas menores del Arsenal, falleció este jueves.

Vigar, quien juega para el Chichester City, un club de fútbol semiprofesional, murió luego de pasar varios días en coma, tras haber sufrido una lesión cerebral durante un partido.

El incidente había ocurrido el sábado anterior, durante el encuentro entre el City y el Wingate and Finchley, correspondiente a la Isthmian Premier Division, una liga regional del fútbol inglés.

El delantero, quien tenía 21 años, chocó contra un muro lateral, por lo que debió ser hospitalizado e inducido a un coma. “Es demasiado pronto para predecir el desenlace, e incluso si todo sale bien, la recuperación será larga”, había informado el club.

Este jueves, el equipo confirmó la noticia en sus redes sociales.

“Con gran pesar, el Chichester City Football Club confirma el fallecimiento de Billy Vigar. Solicitamos que se respete la privacidad de su familia en este momento tan difícil”, destacó el Chichester City.