Machillo Ramírez pierde a su mano derecha para juegos contra Herediano y Saprissa

Marcelo Sarvas, asistente de Alajuelense recibió una dura sanción, al ser expulsado en el partido contra Guadalupe. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Alajuelense se quedará sin una de sus piezas claves para los juegos contra Herediano, Cartaginés y Saprissa.

Se trata del asistente técnico rojinegro Marcelo Sarvas, quien recibió un duro castigo luego de emprenderla contra el cuarteto arbitral, encabezado por Adrián Chinchilla, el sábado anterior, en el partido contra Guadalupe.

Además, castigaron al club por el lanzamiento de objetos, en el estadio Colleya Fonseca.

“Sancionar al club con una multa de 200 mil colones de conformidad con lo establecido en el artículo 72, al ser la primera vez que se lanzan objetos que son considerados como no peligrosos, que contacten o no a alguna persona dentro del terreno de juego o zonas adyacentes.

“Sancionar al asistente técnico Marcelo Sarvas con 3 partidos de suspensión y una multa de 200,000 colones de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1), al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido", informó este jueves el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol.

