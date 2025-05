Machillo Ramírez dio un aviso a Jafet Soto y al Herediano de lo que planea para la gran final

Machillo Ramírez llevó a Alajuelense a la final del Clausura 2025 en cinco semanas. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Óscar Ramírez disputará este miércoles el duelo en el que se entregará el título del Clausura 2025, el primero con Alajuelense desde que volvió a su banquillo hace cinco semanas, tiempo en el que logró llevar al León a esta instancia.

Sin duda, uno de los ingredientes más atractivos de esta final es su regreso, en los cuales suele tener algún as bajo la manga o preparar alguna sorpresa al rival, por lo que le consultaron cómo plantear el partido tras el 0-0 de la ida.

Al igual que lo hizo el domingo luego del primer compromiso con los rojiamarillos, envió un mensajito al rival sobre qué estilo de juego mostrará.

“Cambia un poco el cerrar de visita, este partido último lo planteamos de una manera ofensiva teniendo en cuenta un escenario muy similar al del Morera Soto. El de Santa Bárbara tiene su especialidad, es una cancha sintética que tiene su situación de brinquitos y cosas por el estilo, de alguna manera, nuestra propuesta de presionar va a estar presente y ver qué quiere Herediano si de jugar a la segura o ir a buscar el partido más ofensivo“, destacó.

Ramírez, además contó, cómo se toma en lo persona la posibilidad de sumar un título más en lo personal con los manudos.

Alajuelense buscará su título 31 este miércoles ante el Herediano. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

“Es un extra. Yo la verdad no tenía contemplado volver a una lid como esta y el Señor me puso acá para volver a vivirlo. Estoy muy sereno, tranquilo, claro con la responsabilidad latente y saber que tengo responsabilidad con la institución y es uno de los objetivos que tenemos ahí, pero muy tranquilo. Yo creo que son extras, lo hablaba con mi mamá, que me decía que después de los 60 ya son extras (risas), pero le renueva a uno la parte de la ilusión, claro, hay que contemplar las dos caras, el saber ganar y saber perder”, comentó.

De las nueve mejengas que lleva el Machillo desde su regreso esta es la más importante, no ha perdido ninguna, pero irónicamente si la perdiera se irá con los manos vacías.

El tema del invicto de los manudos y cómo manejarlo fue otro de los cuestionamientos.

“Yo no sé si yo era parte del equipo que tiene el récord de 33 partidos invicto en el 1992-93 y con mucha cantidad de empates similar a la de hora. Entonces, si ves el partido de locales entre Saprissa y Alajuelense, pienso que fuimos contundentes, no los dejamos pensar, ni nada por el estilo, creo que cuando un equipo se convierte en eso, los rivales son más cautelosos con nosotros. Siento que estamos teniendo una dinámica muy buena y eso lo sabe el rival, entonces es una manera de compensar los muchos empates que tenemos”, añadió.