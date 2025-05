Machillo Ramírez le envió un mensaje a Jafet Soto a raíz de lo sucedido en el primer partido de la final

Machillo Ramírez espera que el partido de vuelta con Herediano sea un poco más abierto. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar “Machillo” Ramírez, entrenador de Alajuelense, fue claro para enviarle un mensaje a su colega del Herediano, Jafet Soto, sobre lo que espera del partido de vuelta de la final.

El manudo aseguró que en el miércoles en Santa Bárbara la postura que tendrán será la misma para ir a buscar el título en casa ajena.

“La postura será la misma. La gramilla tiene su rapidez, ellos pueden estar más acostumbrados, pero ya Alajuelense ha ganado ahí antes. Si lo hicimos una vez, lo podemos hacer de nuevo. Hay que saber manejar esa cancha, aunque es un poco más difícil. Nosotros siempre jugamos igual: presionar y buscar el partido. Ojalá Jafet cambie su estructura y se logre dar un buen espectáculo y el título, claro”, dijo

Ramírez considera que si el Team no juega tirado atrás a defender, eso puede dejar espacios para ver un mejor partido y crear más opciones, como pasó en el Ricardo Saprissa en Tibás, en un clásico que acabó 3-3.

Alajuelense buscará en Santa Bárbara si título 31 (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

“Aquí analizamos las situaciones de llegadas, pero eso es trabajo y coordinación. Jugar cada tres días es complicado. Hemos mejorado en defensa y presión alta. Herediano fue muy inteligente: no intentó jugar desde atrás, no quiso salir jugando. Eso nos limitó en nuestra presión, que es uno de nuestros fuertes”, comentó.

Finalmente, el Machillo no se centró en el hecho que el próximo partido definirá cuál equipo será el primero en llegar a 31 títulos nacionales.

“Mi enfoque está en que el jugador esté concentrado y se aplique. No he tocado ese tema de la “carrera” por el título 31. Hablamos del campeonato como un logro, pero no hago comparaciones. Si se da, pues se hablará después. Por ahora, lo importante es lograr el objetivo. Sé que la afición está ansiosa, y debemos saber manejar esa presión", añadió.