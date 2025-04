Machillo recordó el pacho que le pasó viendo la final entre Alajuelense y Cartaginés

El Machillo le sacó las risas a los periodistas más de una vez. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Óscar Ramírez, nuevo técnico de Alajuelense, recordó lo doloroso que ha sido para él ver la sequía de títulos por la que pasa el equipo de sus amores y contó lo que le pasó en la final que Cartaginés le ganó a la Liga en el 2022.

Este domingo fue la presentación del entrenador rojinegro, en el estadio Alejandro Morera Soto y Ramírez reconoció que sigue consumiendo fútbol, pues para él, este deporte es un vicio.

“Yo puedo decir que no veo (fútbol), pero es un vicio. Y estar sentado frente al televisor lo que hago es ver el partido en la forma táctica, es como volver a trabajar otra vez y, entonces, muchas veces evité ver partidos, porque veía que ya me estaba pasando que esto y lo otro (reviviendo otros tiempos), pero no he dejado de ver fútbol, me encanta.

“Es difícil (no conseguir el título); yo nunca he visto una final en un bar y fui a verla y el único Cartago que había ahí me tocó a la par, yo no sirvo para esto. Es difícil y molesta, porque no se puede conseguir un objetivo”, recordó el Machillo.