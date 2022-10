Madre de campeona mundial aconseja a mujeres a hacer el autoexamen de mamas

La madre de Julianna ‘China’ Rodrìguez, campeona mundial oro de las 118 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, Ana Ruth Acevedo es otra campeona, pues superó el cáncer de mama y le mandó un mensaje a todas las mujeres, para que se hagan el autoexamen de pechos, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este miércoles 19 de octubre.

Julianna China Rodríguez onn su madre Ana Ruth Acevedo Julianna China Rodríguez onn su madre Ana Ruth Acevedo

Doña Ana Ruth cuenta que en el 2004 fue diagnosticada con cáncer y se dio cuenta de una forma muy particular, se majó un pecho con una mesa y con los días la situación no mejoraba hasta que fue donde un doctor.

Julianna “la China” Rodríguez es campeona Oro del mundo

Sus temores se hicieron realidad con el diagnóstico y debió enfrentar la enfermedad y los fuertes efectos secundarios de la quimioterapia, mientras su hija Julianna Rodriguez tenía apenas seis años y era cuidada por su hermana mayor, Karina Rodriguez. Ella mejoró en el 2008.

“Hay que hacerse el autoexamen de mamas, es muy importante y es muy fácil”, dijo a La Teja.

A doña Ana Ruth le hicieron un homenaje en la pelea de su hija cuando ganó el título mundial Oro de las 118 libras ante la panameña Sayda Mosquera.

“Ella es mi ejemplo, es mi guerrera, es la persona que me enseñó que si quiero algo debo luchar por eso, que si quiero algo tengo que luchar, no me puedo rendir a la primera, siempre debo intentarlo una vez más”.

Boxeadora tica que busca título mundial también le entró al fútbol... ¿por qué lo dejó?

“Nos ha costado bastante, hemos derramado muchas lágrimas, ha estado a mi lado en mi carrera, a ella le ha costado entender un poquito lo que es tener una hija boxeadora pero ahí va aprendiendo. Esto es para ella, sin duda alguna”, expresó la China.

Ana Ruth dijo que era un orgullo el título de su hija. “Sé que lo ha hecho con mucha dedicación, con mucho esmero, y ha sufrido mucho, hemos sufrido y hemos llorado lágrimas de sangre”.