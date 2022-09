Majo Brenes lloró: “me siento super feliz, no tengo palabras”

Majo Brenes (derecha) consiguió su primera final con Alajuelense. Instagram.

La defensora de Alajuelense, María José Brenes, derramó lágrimas luego de que las leonas consiguieran su primer título internacional.

La exjugadora de Saprissa afirmó el sábado en la noche, luego de que las liguistas se dejaran el título del torneo Femenino Interclubes Uncaf Fifa Forward 2022, que en la Liga la salvaron de un posible retiro.

“Yo les pedí a ellas (compañeras) que me ayudaran a ser campeonas nuevamente y qué mejor que a nivel internacional. Yo le prometí al profe (Wílmer López) y a Mercedes (Salas, gerente deportiva rojinegra), que voy a venir a trabajar muy duro y le agradezco a Merce extra, porque ella me salvó de un posible retiro”.

“Yo renuncio sin nada y ella me hacen la bienvenida, me vuelven a levantar, me siento super feliz, no tengo palabras”, afirmó la ahora leona.

El periodista de Alajuelense, Daniel Sanabria le preguntó “¿por qué esas lágrimas?”.

“Ustedes lo saben, ni siquiera yo sabía qué iba a pasar a nivel deportivo, estoy muy agradecida con todas las compañeras”, recalcó.

Su técnico, Wílmer López, la abrazó y le dedicó unas palabras.

“Se lo ganó en pocos días, la personalidad, su esfuerzo, es una gran persona, una gran jugadora, bienvenida”, le dijo el Pato.