Majo Brenes salió del Saprissa, pero el Saprissa no sale de ella

María José Brenes sigue dando de qué hablar luego de su salida del Saprissa. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense)

María José Brenes, defensora de Alajuelense, salió de Saprissa, pero parece que el Saprissa no salió de ella.

Majo tiene varios días de haberse incorporado al cuadro rojinegro, pero aprovecha cualquier espacio para hablar de su exequipo.

El martes anterior fue ejemplo de ello, pues dio declaraciones al espacio Fútbol Femenino +, que se transmite por TD Más.

Brenes fue entrevistada por Adriana Hernández y Mónica Malavassi y dijo que salió del Sapri porque no era feliz en el club.

Majo Brenes lloró: “me siento super feliz, no tengo palabras”

“Yo tomo la decisión de desligarme, por cuenta mía, hablé con el entrenador (José Rodríguez) y con don Ángel (Catalina). Había cosas con las que no podía lidiar, pero como yo digo, quiero quedarme con todo lo bueno que viví ahí, fueron muchos años en una institución muy grande y es muy difícil como deportista mantenerse en una institución.

“La decisión no se toma de la noche a la mañana, pero ya no era feliz, entonces pasan cosas y yo decido tomar la decisión, hablé con el profe el viernes antes del clásico que no podía más, mi deseo era desligarme, antes de hacerme daño a mí misma y hacerle daño al grupo”, contó la exjugadora morada en el espacio.