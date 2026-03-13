Malas noticias para Cartaginés, pierde por siete meses a su habilidoso volante

El Cartaginés pierde a uno de sus más destacados jugadores por lo que resta del 2026.

El periodista Sebastián Cárdenas informó este jueves que el volante José Andrés Rodríguez Chiroldes estará fuera de las canchas, a causa de la delicada lesión que sufrió el 25 de enero pasado, en el juego ante Saprissa.

Chiroldes, de 26 años, llegó como refuerzo al equipo de la Vieja Metrópoli en setiembre del año pasado, procedente del Club Sport Herediano.

José Andrés Rodríguez Chiroldes fue operado y se perderá lo que resta del torneo de Clausura 2026. Foto: prensa CSC. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

El parte médico de Rodríguez Chiroldes

Esto informó el comunicador:

“José Andrés Rodríguez Chiroldes será baja para el Cartaginés entre siete u ocho meses tras una lesión de menisco y ligamento cruzado (pierna derecha) presentada el pasado 25 de enero en el encuentro ante Saprissa.

“El brumoso fue intervenido quirúrgicamente hace 22 días y desde ya inició su periodo de recuperación. Se perderá todo lo que resta del Clausura 2026 y la mitad del torneo de Apertura”.