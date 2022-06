Maldición del 29 que atacó a Saprissa y Alajuelense ya le dio una probadita a Herediano

Herediano se la peló en la serie ante Cartaginés y despidió del Clausura 2022. (Jose Cordero)

Herediano se llevó un golpe fortísimo este martes luego de quedar fuera de la final del Clausura 2022 a manos del Cartaginés, por lo que su primer intento de ganar su título número 30 quedó en nada.

En el país, Saprissa y Alajuelense, los dos clubes que ya alcanzaron esa cifra, la sufrieron de palitos durante años para llegar a alzar esa copa.

Los florenses buscarán evitar que la maldición de la 29 no les caiga encima como a sus archirrivales. Por ejemplo, a los morados los mortificó cuatro años y a los manudos siete.

Los rojiamarillos saben muy bien lo que es quedarse pegado en un número, pues les tomó 19 años alcanzar su título 22. Entre 1993 y el 2012 se fueron en blanco. Ese fantasma hasta sacó cédula.

Lo sucedido el martes en el Estadio Nacional pudo ser un primer aviso para que se pellizquen, aunque algunos florenses tienen confianza que eso no les sucederá a ellos.

“Indiscutiblemente para Herediano fue un fracaso el no llegar a una final, no llegar a poder ni disputar el campeonato, es un fracaso en un torneo que para el equipo fue muy accidentado. Tres entrenadores, jugando en otros estadios, pero aún no veo mayor problema que se viene la 30.

“Para Herediano el fantasma fue el 22 y costó casi 19 años sacárselo, algo realmente duro, por eso con la 30 ya se pasó esa etapa, no vamos a sufrir tanto como con el 22″, opinó el periodista Fabián Zumbado, excomunicador de Deportes Repretel y florense por los cuatro costados.

Todos pensaban igual

Cuando morados y manudos iniciaron la búsqueda de la 30, creyeron, igual que los rojiamarillos ahora, que el trofeo llegaría en dos toques, pero la situación fue creciendo poco a poco a niveles que los llegaron a sorprender, tanto que hasta prefieren ni acordarse mucho.

“En la Liga nunca imaginamos que la 30 tomaría una racha tan complicada y dolorosa, realmente fue difícil, pero se logró. Ahora hay que dejar atrás los fantasmas, trabajar en la parte mental y hacer valer las condiciones de la mejor planilla del país, que es la de la Liga”, comentó Manuel Avendaño, otro periodista, en su caso manudísimo.

Allan Mora, vocalista del grupo costarricense La Kuarta, es supermorado y en la época de la mala racha era el animador y anunciador en la Cueva.

Al inicio no le puso mucho cuidado, pero cuando pasaron unos tres años vio que el ambiente se había puesto pesado en términos generales.

“De las varas más difíciles que me ha tocado vivir a mí fue cuando nos hizo el gol Mauricio Núñez (semifinal vuelta Invierno 2012) porque Saprissa tenía todo para ser campeón ese año y cuando cayó ese gol de Heredia, recuerdo que la desesperación de toda la platea fue sacarle punta a la frustración y desesperación conmigo.

“Cuando yo anuncié el gol de Heredia, recuerdo la desesperación de los morados fue agarrar los frescos y tirármelos, me cayeron 20 o 30, querían matar a los jugadores y a la banca, llovía de todo, el entrenador era Daniel Casas, los querían matar a todos”, recordó.

Tanto Manuel como Allan consideran que el Team tiene que ponerse vivo para que no pasen por los zapatos de ellos, porque al principio nadie cree, pero cuando la tiene encima, es cuando aparecen los lamentos.