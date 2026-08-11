Malos resultados no son lo único que molesta a jugadores de Herediano

Los heredianos reclamaron un penal no pitado por el árbitro Bryan Cruz. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los malos resultados han estado a la orden del día en el arranque de la temporada del Herediano, lo cual le costó el puesto al técnico José Giacone.

No obstante, algunos jugadores florenses fueron muy sinceros cuando se les consultó sobre un detalle que les molesta.

Este domingo el arbitraje volvió a perjudicar al Team tras no sancionar un penal en el encuentro ante Alajuelense, en el segundo tiempo, cuando el partido estaba 1-0.

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Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, afirmó que hubo una mano que debió sancionarse e ir al manchón blanco. Este error que se suma al del domingo 2 de agosto en San Carlos, tras anularle un tanto al Team por una falta previa inexistente.

Los jugadores fueron enfáticos al afirmar que no excusan la derrota ante los manudos en ese tema, a quienes les dieron méritos por el triunfo; sin embargo, estaban un poco molestos al ver errores consecutivos que los afectaban.

“Es que sí fue mano, fue muy clara. No voy a referirme al arbitraje como tal, pero yo sé que fue penal porque estaba a la par, por eso sé que fue penal, pero el arbitraje ya es un tema de ellos y cada quien hace lo que le toca”

“Yo baso mi vida en hacer lo que me toca y no quejarme de absolutamente nada, ni tampoco pongo excusas, por ende como no pongo excusas ni me quejo, lo único que pienso ahora es cómo vamos a salir de esta situación en el próximo partido, porque no tenemos otro chance”, respondió Marcel Hernández a la consulta de La Teja.

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Uno que fue muy directo fue Aarón Murillo, quien hasta cuestionó si es que no quieren verlos bicampeones y si hay que frenarlos como sea, porque tanto error desgasta.

“Creo que eso no es nada nuevo ya, pues ha pasado varias veces, no es la primera vez que nos pasa y tampoco creo que sea la última. Por eso tenemos que ir también en contra de eso, porque a fin de cuentas creo que nadie quiere que Heredia quede campeón”, tiró.

Danny Carvajal fue mucho más breve, pero sí tenía muy claro el antecedente de lo ocurrido en San Carlos.

“Del árbitro yo veo lo que pasó en San Carlos y, ¿qué va a decir uno más? No hay nada más que decir”, finalizó.