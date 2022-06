Mamá de Anthony Contreras aprovechó el primer tiempo ante Nueva Zelanda para rezar por su hijo (Video)

Doña Mildred (manos juntas) se angustiaba cuando a su hijo, el delantero Anthony Contreras, lo ponían entre las cuerdas. Albert Marín. (Albert Marín)

Mientras parte de la familia del delantero Anthony Contreras gritaba, brincaba y celebraba el gol de Joel Campbell ante Nueva Zelanda, la mamá del seleccionado, doña Mildred Enríquez, prefirió quedarse en su casa durante el primer tiempo, para orar por su muchacho.

Los parientes del atacante se dieron cita en la casa de Johnny Lanuza, uno de los primos de Anthony, en Sabana Oeste.

“El primer tiempo lo vi en mi casa, orándole al Señor, diciéndole: ‘Por favor ayuda a mi hijo, ayuda a todo el equipo, si mi hijo no puede meter un gol, que por lo menos sea un instrumento para que todo se dé de la mejor manera’.

La familia del delantero Anthony Contreras vivió con todo el juego entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Video: Yenci Aguilar La familia del delantero Anthony Contreras vivió con todo el juego entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Video: Yenci Aguilar

“La verdad es que las palabras sobran, estoy muy agradecida, muy feliz con el Señor, porque Él es quien ha hecho posible todas estas cosas, el apoyo de Él y de todo un equipo que ha estado con Anthony”, manifestó la señora.

La orgullosa mamita llegó apenas comenzó la segunda parte, con el hermano menor de Anthony, Gabriel. De inmediato saludó a cada una de las personas que estaban apoyando a Daniel (como le llaman en la familia a Anthony, pues es su segundo nombre) y ya luego tomó asiento para ver con cuidado cada una de las acciones del joven, vecino de Rincón Grande de Pavas.

“Él admira muchísimo a Keylor Navas, dice que le encanta su forma de ser, el hecho de que siempre los está apoyando y a Anthony le dice que puede hacer las cosas bien”. Mildred Enríquez, mamá Anthony Contreras.

Cuando terminó el partido, doña Mildred abrazó a su cuñada Shirley. Albert Marín. (Albert Marín)

Conforme avanzaba el juego, aumentaban los nervios y la cara de la señora lo decía todo. Cuando lo veía tocar la bola se emocionaba, levantaba los brazos, pero cuando los neozelandeses paraban en seco al muchacho y le cometían falta, ella juntaba sus manos y sufría en silencio.

“(Cuando le hacen falta) De todo me pasa, me enojo, me estreso, me pongo nerviosa, pero también tengo la confianza de que Dios lo está mirando.

[ Pastor del delantero Anthony Contreras descubrió el talento del atacante ]

“Estaba muy estresada, yo le contaba a mis familiares que quisiera que estuvieran en mi pellejo, porque solo yo como mamá sentía algo que ni sé cómo explicarlo, una emoción demasiado grande, nervios, toda clase de sentimientos”, relató.

Corría el reloj y se acercaba el ocaso del encuentro, la espera era interminable y la mamita, entre gritos y aplausos, deseaba que el árbitro, Abdulla Hassan Mohamed, pusiera punto final a la mejenga.

Cuando el partido iba por el minuto 94, el central, de Emiratos Árabes Unidos, dio el pitazo final y doña Mildred se levantó, gritó a más no poder, posiblemente botando el estrés que le provocó el juego y comenzó a abrazar a cada uno de sus seres queridos.

Doña Yolanda Fallas, la abuelita del jugador, se tiró el partido en primera fila. Albert Marín. (Albert Marín)

Llamada a Catar

Johnny, el anfitrión de la reunión, pulseaba llamar a don Anthony, el papá del jugador, quien llegó al estadio Ahmed bin Ali de Doha con su hijo mayor, Rubén, y con el pastor Fabián Silva, quien descubrió el talento de Anthony con el balón.

Rubén fue quien atendió la llamada y entre lágrimas le hablaba a su mamá, quien en su mirada transmitía el amor y la felicidad de una madre orgullosa.

“Sí se pudo, los amo”, le decía doña Mildred.

Luego del juego, le llegó la oportunidad a Anthony de hablar sobre la mejenga.

“Nunca había sentido tanta unión como en este grupo, cuando llegué eran momentos difíciles y los capitanes nos ayudaron a incorporarnos y a crear un sentimiento de familia y me quedo con eso.

¡Así se festeja el pase a una Copa Mundial de la FIFA! pic.twitter.com/xN5ea4B4dt — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 14, 2022

[ Papá de Anthony Contreras sobre su gol: “Es una sensación indescriptible... La mamá casi se desmaya” ]

“Siempre pienso en positivo, en tener una oportunidad y luchar para que se den estas cosas, fue algo que sí me sorprendió, pero trabajé, se me dio y a disfrutar de lo que hemos trabajado”, afirmó.

El chamaco no quiere adelantarse sobre un llamado a la Copa del Mundo.

“La verdad no sé lo del Mundial, hay que esperar a ver qué pasa.

“He aprendido demasiado en este recorrido, todo lo que me han enseñado, he mejorado aspectos, el entrenador que me dio confianza y en ese Mundial, el de Brasil 2014, veía a los jugadores y ahora me toca disfrutar”, recalcó.

La familia del delantero celebró con todo el gol de Joel Campbell. Albert Marín. (Albert Marín)

En casa

Mientras que el papá y el hermano del jugador se fueron a tierras asiáticas, doña Mildred prefirió quedarse en Tiquicia para que ellos dos vivieran la experiencia.

“No me arrepiento de haberme quedado acá porque, a pesar de que era un viaje muy lindo, me gustó más y me sentí más feliz que mi esposo fuera a disfrutar con mi hijo mayor y con el pastor Fabián, una persona que ha sido un instrumento vital para que todo esto se esté dando hoy.

Susana y Johnny se organizaron para recibir a doña Mildred y a la familia en su casa, en Sabana Oeste. Albert Marín. (Albert Marín)

“Sé que vendrán otros tiempos para mí y estoy feliz, porque estoy compartiendo con la familia y eso es una completa felicidad”, manifestó.

La señora también dio algunas pistas sobre el futuro deportivo del muchacho y hasta dijo qué le gustaría a ella. Recordemos que la ficha de Anthony es del Herediano y estuvo a préstamo por un año en Guanacasteca, plazo que finalizó al terminar la fase regular del Clausura 2022.

“Todavía no sabemos nada, pero sí hay ofertas, se habla de Portugal y de la MLS, pero no hay nada concreto.

“Estábamos esperando que pasara todo esto y ya luego se hablará del asunto, tenemos que ver esto con Jafet (Soto)”, comentó.

Cuando terminó el partido, don Anthony padre logró comunicarse con su familia. Albert Marín. (Albert Marín)

Buena pelota

Las más de 30 personas que estaban apoyando a Anthony, entre las que estaban su abuelita Yolanda Fallas, su novia Ashley Martínez, sus primos y tíos, no pararon de gritar y alentar al jugador durante los 94 minutos que duró el partido.

“Estaba muy estresada, pero todo fue muy lindo, muy emocionante, nunca lo había experimentado y me siento muy orgullosa de Anthony porque ha llegado a la selección.

“Me dolía ver cuando le hacían una falta, sentía un dolor en el corazón, porque me da miedo que le pase algo, pero siempre tengo la fe de que le vaya bien”, dijo la abuelita de 83 años.

Joselyn Contreras llegó desde La Carpio para apoyar a su primo.

“Nosotros le dijimos que nos íbamos a reunir, porque estamos de corazón con él y queríamos que sintiera esa energía y la buena vibra que le enviamos.

Susana Castro, esposa de Johnny, uno de los primos de Anthony, se pintó la cara antes del partido. Albert Marín. (Albert Marín)

“Tengo un salón de belleza en mi casa y desde que supe la fecha del partido decidí no abrir ese día, porque era importante apoyarlo en este momento tan especial para él”, dijo.

La prima recordó que dos semanas antes de viajar a Catar, le hicieron una despedida al atacante, para orar por él y demostrarle que la familia lo apoya en todo momento.

“Él es muy agradecido con nosotros, porque siempre lo estamos apoyando, él sabe que todo nuestro amor está con él. Iba muy emocionado a este partido, con toda la confianza y la seriedad del asunto, porque él es muy maduro y se toma con mucho profesionalismo el buen momento por el que pasa”, comentó.

22 años tiene Anthony Contreras, delantero de la Sele

Didier Barboza es esposo de una prima de Anthony, Saray Sánchez, y llegó a la familia hace 22 años. Prácticamente vio al jugador crecer en el fútbol.

“Estaba emocionadísimo, no podía comer porque tenía muchas ansias. Se me hizo largo el partido, pero confiaba en el potencial de Costa Rica para ir al Mundial.

“Siempre le digo a la familia que Anthony es un chiquillo de mucho empuje, de mucha garra, muy fuerte, que no da una bola por perdida y eso es muy bueno”, expresó.

Didier recordó un bolado que le da al muchachón.

“Siempre le digo: ‘Papi, con humildad y creyéndole a Dios’. Él es humilde, positivo y toma los consejos que le dé cualquier persona. Imagínese, toma los consejos de uno teniendo al lado a compañeros como Keylor Navas o Francisco Calvo”, aseguró.