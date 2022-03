Papá de Anthony Contreras sobre su gol: “Es una sensación indescriptible... La mamá casi se desmaya”

Los papás del delantero, don Anthony y doña Mildred, y sus hermanos Rubén y Gabriel, están muy emocionados. Cortesía.

Don Anthony, papá del delantero Anthony Contreras, lloró al ver que su muchacho fue el autor de la primera anotación de la selección ante El Salvador. ¡Y fue un pepinazo!

El señor no podía creer cuando vio que el joven de 22 años se lució con una chilena, al minuto 29, pero confesó que en las dos convocatorias del chamaco le predijeron que iba a anotar y así fue.

La orgullosa familia, vecina de Pavas, se organizó y armó una buena pelota para ver la mejenga en la casa de un primo de Anthony. Allí gritaron, lloraron y celebraron con todo la anotación del jugador de Guanacasteca.

- ¿Qué le dijeron antes del juego?

Yo como papá siempre le pido que trate de estar concentrado, tranquilo, que confíe en Dios, que dé todo lo que siempre ha dado y más.

Le dije que trabajara en equipo, él siempre ha sido un gran compañero, pero siempre le recalcamos que en la selección son todos, no una figura y le decimos que en Dios todo es posible.

La familia estaba bien identificada con las camisetas de la Sele y de Guanacasteca. Cortesía.

- ¿Él les prometió el gol?

Nosotros siempre se lo profetizamos, siempre le decimos que hará gol. Para el partido con Canadá le dijimos: ‘Usted va a hacer gol, póngase las pilas’. Le quedaron unas, pero no se pudo y ahora que iba para El Salvador le volvimos a decir que teníamos la fe en que anotaría.

Yo le dije que el partido se ganaba 2-0 y le dije también que la selección va a clasificar.

“Creo que le espera un bueno futuro porque tiene mucho talento y él lo ha demostrado en todo este tiempo”, Anthony Contreras padre.

Él siempre nos dice: ‘Dios primero pueda anotar, para eso he trabajado, lo importante es ganar y si me toca hacerlo, que Dios me dé la oportunidad’.

- ¿Cuántas personas estaban viendo con ustedes el partido?

Éramos unas 20 personas. Mi esposa Mildred, mis hijos Rubén y Gabriel y sus novias, la novia de Anthony, que se llama Ashley; mis sobrinos, mis cuñados y Fabián, el pastor de la iglesia a la que vamos.

Después del partido contra Canadá, del jueves, nos pusimos de acuerdo para ver el partido hoy (domingo). Llevamos comida, cosas para picar, carne para asar.

Somos una familia muy unida, siempre hemos apoyado a mi hijo, con todo lo que él necesita. Muchas personas nos han tenido la mano desde que Anthony inició en esto del fútbol, a los 7 años.

Mi sobrino Johnny nos prestó la casa, él vive con su esposa cerca del Museo La Salle, en Mata Redonda, y allá llegamos a eso de las 3:10 de la tarde.

- ¿Pero lograron ver el gol de Anthony?

Ah sí, lo pudimos ver en vivo.

- ¿Cómo vivieron ese gol?

Cómo le puedo decir, es una sensación indescriptible, una cosa tan hermosa. A la mamá casi se le sale el corazón del pecho, casi se desmaya y yo no lo podía creer. Cuando ya vi que era de él lloramos, estamos muy emocionados.

- ¿Lograron hablar con él luego del partido?

Ahorita (a eso de las 7:36 p.m.) estamos hablando por videollamada. Yo le dije que hizo un excelente trabajo, es su primer gol con la selección nacional y está muy emocionado.

Todavía estamos festejando.

- ¿Qué puede decir sobre la carrera de su hijo?

Él ha demostrado que puede jugar también en el extranjero, con todos los equipos que ha jugado ha sido goleador y creo que le espera un buen futuro porque tiene mucho talento y él lo ha demostrado en todo este tiempo. Me siento muy orgulloso de los logros que ha obtenido.