Mamá de Anthony Hernández: “Grité, lloré, no sé ni qué contestarle”

La mamá de Anthony Hernández, María de los Ángeles González Espinoza, no sabía ni qué decir cuando la llamamos, minutos después de que se confirmara que su hijo estará en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Hernández es uno de los jugadores que se metió en los últimos llamados y solo jugó algunos minutos en la gira a Corea del Sur, pero en ese corto tiempo convenció al técnico Luis Fernando Suárez. Hernández puso a vibrar no solo a su familia, sino a todo Puntarenas.

Anthony Hernández hizo un gran torneo con Puntarenas FC.

“Estaba sola hasta que llegó un amigo de mi hijo, tenía muchos nervios. Luego de que lo nombraron, me puse a llorar de la alegría, gritaba y me quedé sin palabras. Le agradecemos al de arriba que le abrió una puerta más a mi hijo y no sé ni qué le voy a responder”, dijo la señora visiblemente emocionada.

Anthony Hernández viene de uno de los semilleros más grandes de futbolistas de Costa Rica

La hermana mayor de Anthony, Paola, también estaba muy emocionada en su casa, cerca de la de Anthony, donde esperó la noticia con su esposo.

“Es una sorpresa, no lo esperábamos pero con la ayuda de Dios todo es posible y él nunca se rindió, nunca dejó de luchar ni de creer que podía ir”.