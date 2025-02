Mamá de Klíver Gómez vive entre nervios y nostalgia el reencuentro de su hijo con el Saprissa

Klíver Gómez enfrentará al Saprissa desde que regresó a Puntarenas y su madre habló del crucial partido. Juan Diego Villareal.

En la familia del jugador de Puntarenas, Klíver Gómez, hay sentimientos encontrados, por el duelo que protagonizará el jugador este miércoles, ante el Deportivo Saprissa.

Doña Laura Salas, madre del futbolista porteño, contó que está ansiosa por el juego, ya que será la primera vez en que el Perro juegue contra su exequipo.

Además de los nervios, a esta madre la invade un sentimiento de nostalgia y aunque apoya a su hijo, dijo que siempre le desea lo mejor a los morados, por una razón en especial.

Los porteños enfentarán al Sapri, este miércoles, a las 8 p.m. en el estadio Fello Meza, y esta orgullosa señora contó cómo vive los momentos previos a este encuentro.

Felicidad

Klíver y la familia de su mamita viven muy cerquita, en la localidad de Fray Casiano, en el cantón central de Puntarenas.

Doña Laura está muy contenta por el resurgir que tiene su muchacho, vistiendo, nuevamente, la camiseta de los tiburones.

“Yo siempre le agradezco a Dios, porque es el que tiene la última palabra. Estoy feliz porque veo que está mostrando el jugador que es, porque lo toman en cuenta y porque Puntarenas está haciendo un buen trabajo”, aseguró.

Doña Laura Salas reconoció el gran cariño que le tiene al Saprissa. Cortesía.

Este martes por la tarde, su hijo fue a visitarla para despedirse antes de ir a concentrarse con sus compañeros. Su mamá, como todos los días, le encomendó al Señor a su retoño y le repitió la frase que le dice cada vez que va a jugar un partido.

“Le pido a Dios que lo cubra y lo libre de toda lesión, le digo que lo amo y que deseo que lo haga de la mejor manera. Siempre que va a jugar viene a despedirse de mí y de su abuelo, don Klever, y si anota mañana, de fijo lloraría porque para mí cada gol es especial, me gusta verlo feliz en la cancha”, comentó.

Agradecimiento

Doña Laura no escondió los sentimientos que tiene hacia el Saprissa, no sólo porque es el equipo de sus amores, sino porque más allá de la situación deportiva de su hijo, en el equipo morado se pusieron la 10 cuando Klíver más lo necesitaba.

“La verdad es que tengo mucho que agradecerle a Saprissa, porque ellos siempre estuvieron con mi hijo cuando perdió a su bebé y luego, con el fallecimiento de mi esposo.

“Las palabras sobran, recuerdo que el equipo vino a a acompañarlo a Fray Casiano, una zona que muchos ven como marginal y lo acompañaron en el funeral. Pero como si eso fuera poco, cubrieron los gastos del funeral de mi esposo y, la verdad, no puedo hablar mal de Saprissa, ni de Puntarenas, porque también le dan una oportunidad a Klíver para que siga haciendo lo que más le gusta”, añadió.

Eso sí, no escondió que cuando se debatía el futuro de su hijo en el club morado vivió momentos de angustia, pero todo salió bien para él.

“En esos días había mucha incertidumbre, era un poco frustrante para mí, porque uno siempre quiere lo mejor para los hijos, pero todo salió bien para él y, pese a que ahorita no juega con Saprissa, la verdad es que no puedo reclamar nada. En mi familia estamos muy agradecidos, por todo el cariño que le tienen a mi hijo”, destacó.

Los naranjas siguen luchando por salir del descenso y, en este momento, son los sublíderes del Clausura con 14 puntos, tres unidades por encima del Monstruo.

El Perro llegó al equipo morado en agosto del año pasado. José Cordero.

“El Puerto va muy bien, sigue luchando por escapar del descenso y, sinceramente, no me animo a decir cómo quedará el partido, no le deseo el mal a ninguno de los dos clubes, que sea lo que Dios quiera.

“Ni siquiera me voy a poner una camisa, tengo de los dos equipos, pero guardo un respeto y un cariño especial por los dos, y por esta mezcla de sentimientos que tengo, prefiero vestir neutral”, dijo entre risas.